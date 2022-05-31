衛武營花露露童樂節暑假登場 藝術陪伴親子時光

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（中央社記者趙靜瑜台北31日電）衛武營「2022花露露的童樂節」將在暑假熱鬧登場，藝術總監簡文彬表示，希望父母長輩們，帶著小朋友來衛武營玩藝術，用藝術讓孩子盡情充電，創造親子時光。

簡文彬在衛武營發布新聞稿中表示，衛武營打造的「花露露的童樂節」讓下一個世代的孩子們，用玩樂方式認識藝術、走入劇場，為成長過程注入文化養分。

「2022花露露的童樂節」共有5檔主要演出節目，飛人集社劇團作品「天堂動物園：珍珠奶茶事件」以偶戲演出形式，透過寓言讓孩子理解當今全球化下的難民議題。

影響．新劇場創作的「老皮箱」改作自繪本「老皮箱歲歲念：眷村拾光」，藉由物件劇場、光影、偶戲等激發創意想像的劇場型態，講述1949年隨著主人渡海來台住進眷村的老皮箱，見證台灣不同歷史發展變貌。

雲門劇場家庭音樂會Trio Zilia三重奏「動物醫生的煩惱」以法國作曲家聖桑作品「動物狂歡節」為主題，以豐富樂音巧妙模擬各種動物生動姿態。

頑劇場「親愛的戴斯」結合肢體、偶戲、面具與音樂等多元表演形式，以「紙」的生命週期為敘事主軸，勾勒死神戴斯的奇幻世界，全劇無任何台詞，但以詩意方式溫柔陪孩子看待生命的四季更迭。

無獨有偶工作室劇團將推出王爾德文學劇場二部曲「自私的巨人」，以擅長的精緻戲偶和機關，搭配現場音樂，讓觀眾感受「付出」是「獲得」的真義。

除了劇院內的演出，衛武營還在公共空間準備許多活動，邀親子一同暢玩藝術，包括「花露露大遊行：超現實夢遊」遊行式馬戲展演，將穿梭整座衛武營；「花露露的迷你足球」號召各路足球小將，齊聚戶外劇場盡情揮汗奔跑射門。

「花露露彩繪派對：WeR藝術家」邀請衛武營藝術村駐村藝術家WeR的王國仁、陳彥名、何佳真，用視覺藝術的造型美感，帶領群眾用畫筆一起彩妝衛武營。

「2022花露露的童樂節」將從7月9日到7月24日在衛武營舉行，詳情可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。（編輯：陳仁華）1110531