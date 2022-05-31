台灣美術雙年展11月登場 國美館公布主題

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（中央社記者王寶兒台北31日電）2022台灣美術雙年展預計11月登場，國美館公布今年主題為「問世間，情不為何物」，將由策展人徐文瑞、張懿文共同策劃，在萬物皆數位的世界探討人、世界、情感的意義。

國立台灣美術館透過新聞稿表示，「問世間，情不為何物」標題的典故出自文學家元好問的「摸魚兒．雁丘詞」，其膾炙人口的「問世間，情為何物，直教生死相許」詞句，在此轉變為否定問句，將兒女私情的意涵，轉化為數位技術時代裡萬物「有情」的本性追問。

策展人徐文瑞及張懿文透過國美館表示，現代基礎建設，將人所生活的環境變成城市結構，一個快速運轉的、自我調整的巨大機器，然後再通過不同的技術及生產體系，把地球上不同地區的城市串連成一個龐然網絡，改變了人與空間的關係，也形成一個新的技術圈 （technosphere）。

徐文瑞及張懿文認為，人類的主體性、物種和環境生態的可持續性，變成了新的時代問題。作為現代國家，台灣如何重新詮釋並建構自己的現在、過去和未來，也變成這個國家的迫切問題。

國美館長梁永斐表示，台灣美術雙年展藉由每2年一次的機會，邀請不同策展人回應當代快速發展的文化與生活樣貌。他期待在本屆雙年展中，當代藝術家如何以其創作應對此策展提問。

「2022台灣美術雙年展」預計於11月5日開展。（編輯：張雅淨）1110531