日本設計師把繪本變吐司 麵包店上市推閱讀

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日本設計師江口里佳把繪本外觀做成吐司，在日本麵包店和書店引起話題，信誼基金會近期引進台灣，希望在COVID-19疫情期間，讓親子透過閱讀獲得療癒。（信誼基金會、上誼文化提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年6月1日

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（中央社記者陳至中台北1日電）為讓孩子愛上閱讀，家長往往傷透腦筋，日本設計師江口里佳把繪本外觀做成吐司，還在麵包店販售，成功引起話題，並獲得日本LIBRO繪本大賞第4名。

台灣近期受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，許多學童停課在家，爸媽要兼顧工作、照顧三餐、盯學業，還要安撫孩子情緒。信誼基金會建議用繪本紓解壓力，近期引進日本繪本大賞得獎作品「麵包國王」，希望親子在閱讀之餘，也能獲得心靈上的滿足。

上誼文化、信誼基金會今天發出新聞稿指出，日本電通藝術總監江口里佳曾幫流行歌手設計專輯包裝、幫奧運選手設計服裝，近年首度跨足繪本創作推出的「麵包國王」系列，吐司造型打破讀者對繪本的想像。

「麵包國王」故事敘述熱愛麵包的國王，下令把全國所有東西通通變成麵包，但經歷一連串挫折後，故事結尾國王不禁感嘆：「麵包果然還是拿來吃就好了。」簡單的故事卻充滿哲理，大人和小孩因生活經驗，讀過後也會有不同的領悟。

上誼文化總編輯劉維中表示，「麵包國王」繪本的吐司皮，選用無毒EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）材質染色製成，不僅顏色和質感像真的吐司，形狀切割和貼工更被要求幾近完美，不能過寬、過窄或歪斜，經過日本嚴格把關，確保中文版和日文版品質一致。

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劉維中表示，「麵包國王」最特別的地方在於，它不只是繪本，更是充滿療癒感的設計品，可愛的造型擺在書桌上、辦公桌上或是床頭都毫無違和感，打開後更會讓人有滿滿的幸福感，讓人想要咬一口。

日本電通集團台灣安索帕創意群總監彭雅娟表示，江口里佳的設計總是那麼獨特又具有想像力，「打開一片片的麵包之書，孩子的想像力被餵得飽飽的，大人的偷閒時光也瞬間充滿了溫暖療癒香氣。」相關資訊可參考信誼基金會網站。（編輯：陳政偉）1110601