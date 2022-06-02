安藤忠雄盼在台灣蓋兒童圖書館 願不拿設計費
（中央社記者王寶兒台北2日電）日本建築師安藤忠雄今天為「挑戰—安藤忠雄展」揭幕連線台灣，他說，若有機會盼在台蓋兒童圖書館，且不收設計費。忠泰集團董事長李忠義預告台北將有安藤忠雄操刀的辦公大樓。
「挑戰—安藤忠雄展」目前已於巴黎、米蘭、上海等地巡迴展出，此次在忠泰集團主力促成下來台展出，今天舉行開幕記者會。安藤忠雄下午在策展顧問龍國英從旁翻譯下，分享對台灣的想法及未來規劃。
安藤忠雄表示，台灣是受世界矚目、有能量的地方，不管是台北、台南、台中或高雄等城市，都可以發現保留舊建築、挑戰新建築的特色。
亞洲大學現代美術館為安藤忠雄目前於台灣完成的建築作品，至於台灣是否還有地方會想讓他設計一棟建築，安藤忠雄透過鏡頭向坐在台下的李忠義喊話說，若有機會，希望能與忠泰集團合作，在台灣蓋一座兒童圖書館。
李忠義聞言後立刻應允，安藤忠雄豪氣地說，因為馬上得到李忠義的回應，他願意不收設計費。
安藤忠雄並非第一次打造兒童圖書館，位於日本大阪的中之島兒童圖書森林便是安藤忠雄代表作之一。安藤忠雄說，打造兒童圖書館的目的在於能培養出兒童對於現代世界的美感，他最近正在推動印度鄰近國家的兒童圖書館，也完成一座墨西哥兒童圖書館的設計，「希望透過建築完成文化交流的夢想」。
李忠義表示，過去忠泰集團便曾邀請安藤忠雄到台北演講，當年位置不夠、連階梯都有人坐的景象令他印象深刻。忠泰集團和安藤忠雄的緣分不僅於此次合作展覽，今年忠泰集團也將與安藤忠雄合作建築商業辦公大樓，「我覺得大師畢竟要有作品留在台北市，讓我們有機會看他的世界級作品。」
忠泰集團副董事長李彥良接受媒體聯訪表示，辦公大樓目前預計有2地，一個是在大直，一個是在南港，大直的辦公大樓預計今年啟動，而南港則還須持續討論規劃。
李彥良表示，目前安藤忠雄和忠泰集團共有4、5個案子同時執行中，有住宅，也有小美術館等，但期盼待細節更為成熟再公布，至於今天意外於記者會中促成的兒童圖書館合作計畫，「其實老師（安藤忠雄）已經和我們（忠泰集團）提過很多年，他一直很想做更多社會回饋的事情、公益性質的圖書館」。至於相關細節，將待持續討論。（編輯：管中維）1110602
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