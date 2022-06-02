安藤忠雄盼在台灣蓋兒童圖書館 願不拿設計費

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「挑戰—安藤忠雄展」在2017年自日本東京國立新美術館起跑，目前也巡迴過巴黎、米蘭、上海與北京等地，台灣巡迴展2日下午於台北松山文創園區舉行開幕記者會，3日起將引領觀眾見證建築大師安藤忠雄勇於迎向各種挑戰的精彩歷程。中央社記者謝佳璋攝 111年6月2日

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（中央社記者王寶兒台北2日電）日本建築師安藤忠雄今天為「挑戰—安藤忠雄展」揭幕連線台灣，他說，若有機會盼在台蓋兒童圖書館，且不收設計費。忠泰集團董事長李忠義預告台北將有安藤忠雄操刀的辦公大樓。

「挑戰—安藤忠雄展」目前已於巴黎、米蘭、上海等地巡迴展出，此次在忠泰集團主力促成下來台展出，今天舉行開幕記者會。安藤忠雄下午在策展顧問龍國英從旁翻譯下，分享對台灣的想法及未來規劃。

安藤忠雄表示，台灣是受世界矚目、有能量的地方，不管是台北、台南、台中或高雄等城市，都可以發現保留舊建築、挑戰新建築的特色。

亞洲大學現代美術館為安藤忠雄目前於台灣完成的建築作品，至於台灣是否還有地方會想讓他設計一棟建築，安藤忠雄透過鏡頭向坐在台下的李忠義喊話說，若有機會，希望能與忠泰集團合作，在台灣蓋一座兒童圖書館。

李忠義聞言後立刻應允，安藤忠雄豪氣地說，因為馬上得到李忠義的回應，他願意不收設計費。

「挑戰—安藤忠雄展」2日在台北松山文創園區舉行開幕記者會，日本建築大師安藤忠雄透過視訊向台灣觀眾致意，並表示他非常高興，「因為現在全世界最受矚目、最讓大家沒辦法忘的地方就是寶島台灣。」中央社記者謝佳璋攝 111年6月2日

「挑戰—安藤忠雄展」現場展展出逾300件展品，包含日本建築大師安藤忠雄的手稿、模型、照片等。中央社記者謝佳璋攝 111年6月2日

安藤忠雄並非第一次打造兒童圖書館，位於日本大阪的中之島兒童圖書森林便是安藤忠雄代表作之一。安藤忠雄說，打造兒童圖書館的目的在於能培養出兒童對於現代世界的美感，他最近正在推動印度鄰近國家的兒童圖書館，也完成一座墨西哥兒童圖書館的設計，「希望透過建築完成文化交流的夢想」。

李忠義表示，過去忠泰集團便曾邀請安藤忠雄到台北演講，當年位置不夠、連階梯都有人坐的景象令他印象深刻。忠泰集團和安藤忠雄的緣分不僅於此次合作展覽，今年忠泰集團也將與安藤忠雄合作建築商業辦公大樓，「我覺得大師畢竟要有作品留在台北市，讓我們有機會看他的世界級作品。」

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忠泰集團副董事長李彥良接受媒體聯訪表示，辦公大樓目前預計有2地，一個是在大直，一個是在南港，大直的辦公大樓預計今年啟動，而南港則還須持續討論規劃。

李彥良表示，目前安藤忠雄和忠泰集團共有4、5個案子同時執行中，有住宅，也有小美術館等，但期盼待細節更為成熟再公布，至於今天意外於記者會中促成的兒童圖書館合作計畫，「其實老師（安藤忠雄）已經和我們（忠泰集團）提過很多年，他一直很想做更多社會回饋的事情、公益性質的圖書館」。至於相關細節，將待持續討論。（編輯：管中維）1110602

「挑戰—安藤忠雄展」世界巡迴展2日在松山文創園區舉行開幕記者會，3日起至9月13日正式開展，現場展出多件展品，帶領觀眾探索日本建築大師安藤忠雄的創作理念與對人生的挑戰。中央社記者謝佳璋攝 111年6月2日