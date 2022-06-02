安藤忠雄個展登台灣 讚寶島「全世界最受矚目」

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（中央社記者王寶兒台北2日電）「挑戰—安藤忠雄展」世界巡迴展今天在松山文創園區舉行開幕，日本建築大師安藤忠雄透過視訊表示，他非常高興，「因為現在全世界最受矚目、最讓大家沒辦法忘的地方就是寶島台灣。」

安藤忠雄（Tadao Ando）在1941年出生於日本大阪，他一生傳奇，從未接受過科班訓練，卻靠不斷旅行與自學從一名職業拳擊手投身建築世界，並在1995年獲得建築界諾貝爾獎之稱的普立茲克建築獎，包含日本、美國、中國等地皆可見其建築作品，亞洲大學內的現代美術館目前則是他在台灣唯一完成的作品。

「挑戰—安藤忠雄展」於2017年自東京國立新美術館起跑，目前也巡迴過巴黎、米蘭、上海與北京等5地，台灣巡迴展由忠泰集團主力促成，今天下午於台北松山文創園區開幕，在策展總顧問龍國英從旁翻譯下，安藤忠雄今天透過視訊向台灣觀眾致意。

安藤忠雄說，能在台灣辦展覽，他非常高興且榮幸，「因為現在在全世界最受矚目、最讓大家最沒辦法忘的地方就是寶島台灣」。不是要比人口多少，也不是在比國土面積，最重要的是台灣國民的力量，這是讓他非常敬佩的地方，「我覺得也是在蔡總統（總統蔡英文）領導下，台灣能到達這樣的地步。」

安藤忠雄表示，他在50年前造訪台灣，在這50年間，台灣變化很大，他希望自己的展覽能成為台灣繼續進步、變化的力量。過去他也曾在日本媒體安排下和前總統李登輝對談，李登輝曾叮囑他「要珍惜過去歷史」，「像這樣的政治家真是非常珍貴。」

儘管展覽目前已巡迴多地，安藤忠雄說此次在台灣展覽仍讓他「非常認真而緊張」。他希望，大家能透過建築領域理解台灣，一個建築不光是一個住宅，或是一座城市，「只要我們用心去做，就可以將台灣魅力擴散到全世界去知道，從海外再傳回來，可以讓台灣更加進步。」

「挑戰—安藤忠雄展」這次將展出超過300件展品，包含安藤忠雄的手稿、模型、照片等，最值得一提的便是展覽中將安藤忠雄的代表作「光之教堂」（位於日本大阪），透過一比一的模型還原在展場。

安藤忠雄笑說，他很希望大家都來看展覽，所以他特別準備一些禮物，要送給觀展的人，「例如來看展的第5萬0001人的女朋友，我會畫『光之教堂』手稿給她。」

「挑戰—安藤忠雄展」明天起於松山文創園區一號倉庫展出至9月13日。（編輯：陳政偉）1110602