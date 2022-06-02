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彰化扇形車庫升格國定古蹟 百歲生日最佳賀禮

2022/6/2 11:55（6/2 12:49 更新）
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彰化縣政府2日表示，全國唯一的縣定古蹟「彰化扇形車庫」提報升格為國定古蹟案獲文化部審議通過，成為縣內第8處國定古蹟，是車庫興建100年最佳生日賀禮。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年6月2日
彰化縣政府2日表示，全國唯一的縣定古蹟「彰化扇形車庫」提報升格為國定古蹟案獲文化部審議通過，成為縣內第8處國定古蹟，是車庫興建100年最佳生日賀禮。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年6月2日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣2日電）彰化縣政府今天表示，全國唯一的縣定古蹟「彰化扇形車庫」提報升格為國定古蹟案獲文化部審議通過，成為繼鹿港天后宮後，縣內第8處國定古蹟，是車庫興建100年最佳生日賀禮。

彰化縣政府向文化部提報縣定古蹟「彰化扇形車庫」為國定古蹟案，經多年努力，文化部審議通過升格為國定古蹟，彰化縣長王惠美今天透過新聞稿表示，特別感謝文化部、彰化縣審議委員看到扇形車庫文化資產的珍貴性，及縣府團隊多年努力。

王惠美說，扇形車庫民國89年指定為縣定古蹟，由於具獨特性，縣府主動向文化部提報升格為國定古蹟，是繼鹿港天后宮後縣內第8處國定古蹟，也是她任內第2案成功升格的國定古蹟，升格不僅是彰化扇形車庫興建滿100年最佳生日賀禮，也為迎接建縣300年再添喜事。

文化局發布新聞稿表示，彰化扇形車庫是台灣唯一僅存，興建於1922年，扇形車庫是依據鐵道機關車運轉與維修形成軌道切分，歷經蒸汽、柴油、電氣化機車不同階段維修任務，表現各時代功能意義，且車庫股道空間分割與對應的排煙囪和開窗分割，都有各時代特徵。

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文化局表示，車庫檢修股道從6個擴充到12個，轉盤軌道有15股，極具稀少性，不易再現，是全國唯一、亞洲唯二目前還在「服役」的鐵路車庫，有百年歷史的彰化扇形車庫見證台灣鐵道文化發展，提升為國定古蹟後，縣府將持續結合彰化台鐵舊宿舍群、彰化市農業倉庫等周邊珍貴文化資產，推廣彰化的文化觀光。

根據文化局資料，彰化縣內國定古蹟有彰化孔子廟、鹿港龍山寺、聖王廟、元清觀、道東書院、馬興陳宅（益源古厝）、鹿港天后宮、彰化扇形車庫。（編輯：陳政偉）1110602

彰化縣政府向文化部提報縣定古蹟「彰化扇形車庫」為國定古蹟案，經多年努力，獲文化部審議通過升格為國定古蹟。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年6月2日
彰化縣政府向文化部提報縣定古蹟「彰化扇形車庫」為國定古蹟案，經多年努力，獲文化部審議通過升格為國定古蹟。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年6月2日
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