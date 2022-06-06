北市國台語歌劇「蔥仔開花」 講述馬偕夫人故事

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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）疫情影響，台北市立國樂團講述加拿大傳教士馬偕妻子張聰明傳奇人生的台語歌劇「蔥仔開花」從2021年延至2022年演出，今年正好是馬偕上陸淡水宣教150週年，更具紀念意義。

北市國今天舉行台語歌劇「蔥仔開花」宣告記者會，由魏德聖擔任創意總監，李哲藝擔任作曲與指揮，梁越玲編寫劇本，曾慧誠擔任導演，參與聲樂家包括孔孝誠、陳美玲、蔣啟真、林孟君與李增銘等，陣容堅強。

魏德聖表示，幾年前他到了加拿大，因緣際會認識當地教會，教會人士很希望他拍一部跟馬偕有關的電影，「拍電影沒那麼快，但我做了功課，發現馬偕夫人張聰明故事更有趣。」

在一次跟北市國聚會之際，魏德聖就把這個想法拋出來，「沒想到北市國真的做出來，希望這可以成為台灣原創的歌劇巡演全世界，第一站一定就是加拿大。」

張聰明原名張蔥仔，雖然是受盡欺凌的童養媳，卻總在人生關鍵時刻，在那個重男輕女的年代，奮力為自己做出最佳選擇，她堅持不纏足，只為跑得更遠。張蔥仔爭取到教會識字，不畏流言大膽嫁給馬偕牧師，馬偕也給了她「張聰明」新名字。

張聰明跟著馬偕走遍台灣，成為第一位踏上環球之旅的台灣女子。張聰明也在加拿大以英文進行演講，回台後陪伴馬偕四處宣教、行醫、辦學，對於台灣當代教育文化、性平及女權發展深具貢獻。

台灣基督長老教會淡水教會鄭浚豪牧師表示，張聰明曾經寫信給加拿大海外的婦女宣道會，她表示，希望她們不要一直寄絲襪到台灣，而是「多關心我們、多幫我們禱告」。鄭浚豪表示，「當時平埔族是不穿鞋，漢民族裹小腳，可以看見張聰明一直幫台灣人爭取應有的尊嚴，同時堅持教會應該要做對的事情。」

李哲藝表示，當時西樂還沒有進來台灣，「這齣歌劇用國樂來詮釋非常貼切。」他自問歌劇是一個西方音樂的產物，「一般人並沒有辦法很輕易去理解，這次我很盡力希望做到，大家不用看字幕也可以知道聲樂家們在唱甚麼。」

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曾慧誠表示，張聰明是個非常特別的女生，她有遠見，過自己想要的人生，她辦學校，嫁給外國人；手法上他會用現代場景回望過去，用一幅張聰明自畫像開啟劇情，「讓大家看到她對台灣的貢獻，也看見她之後的無數台灣女性如何讓台灣更好、更進步。」

北市國台語歌劇「蔥仔開花」將於7月8日及10日演出，地點在台北表演藝術中心大劇院，11月4日及6日在高雄衛武營歌劇院登場。（編輯：張雅淨）1110606