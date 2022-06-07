台北兒童藝術節 北藝中心探索火山爆發

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身聲劇場創作作品「踩高蹺的人」將在台北兒童藝術節演出，台北表演藝術中心表示，這是台灣第一個以高蹺為主要演出形式的劇場作品，透過高蹺隱喻關於理解他人、接納自己的故事。（北藝中心提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年6月7日

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）台北兒童藝術節邁入第23屆，今年將以台北表演藝術中心為想像力基地，建造一座互動裝置Playmakers台北「彭丹群島」，參與觀眾將體驗如火山爆發等大自然改變，懂得珍愛地球。

台北表演藝術中心今天發布新聞稿表示，今年台北兒童藝術節內容包含音樂、戲劇、舞蹈、馬戲、偶戲與音樂劇等，推出17檔售票節目以及52檔免費活動。

今年以「玩過界」（Play by Your Rules）為主軸，總計超過200場演出，邀請大小玩家一起發揮創造力與冒險力。

今年台北兒童藝術節將在北藝中心「北斗座」建置互動裝置展覽，由日本團隊KOSUGE 1-16規劃Playmakers台北「彭丹群島」，與孩子們參與創造一座限時限地出現的「彭丹群島」。

根據北藝中心新聞稿表示，這座「彭丹群島」包含火島、冰島和水島，在島嶼成長的過程中，參與的大小觀眾將體驗如火山爆發、植物生長、雨水循環、瀕危動物等不同面向的創造、破壞和再生，了解更多所身處的環境，懂得珍惜大自然。

台北兒童藝術節售票節目包括來自刺點創作工坊的音樂劇「誰偷走了我的字」；囝仔人帶來的物件劇場Can can do it!；無獨有偶工作室劇團創作的偶戲「自私的巨人」；明日和合製作所與吳彥霆打造的遊走式劇場體驗「小路決定要去遠方」；舞鈴劇場融合舞蹈、戲劇、新馬戲、科技藝術的VALO首部曲-阿米巴。

蔓草文創與台北亞太管樂協會兼具戲劇、舞蹈與古典音樂的「蔓蔓的魔法寶盒系列I-布萊梅森林大樂隊」兒藝節限定版；還有結合擬音、偶戲與光影，來自嚐劇場的「樹洞男孩」以及台灣第一個以高蹺為主要演出形式由身聲劇場創作的作品「踩高蹺的人」等。

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在題材方面，有專為國高中生打造「宿舍房號：8305」，演出由僻室House Peace以青春校園喜劇方式，探討青春期學生的人際關係和連結、對於時代現況的不滿與妥協；她的實驗室空間集帶來的「我的黑夜獸」邀請觀眾一同進入探索大小朋友的心靈世界。

「藝術樂園」將在7月連續2個週末，以北藝中心為基地，在戶外空間與排練室規劃40檔共計64場免費演出，內容包含音樂、戲劇、舞蹈、馬戲、偶戲、音樂劇等。每日節目場次豐富，大小朋友可以細心規劃全日行程，體驗在基地跑場的樂趣，開心遊玩一整天。詳情可詢台北表演藝術中心官網。（編輯：張芷瑄）1110607