樂來越愛你電影交響音樂會 暑假重回國家音樂廳

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「LA LA LAND樂來越愛你」電影交響音樂會以現場演出，展現電影中主角堅持發揚爵士樂的信念。（牛耳藝術提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年6月12日

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）「LA LA LAND樂來越愛你」電影交響音樂會自2017年首演至今，在全球超過26個國家演出，今年暑假將重回台北國家音樂廳，由吳曜宇率領NSO國家交響樂團與爵士好手們共同演出。

牛耳藝術發布新聞稿表示，今年「樂來越愛你」電影交響音樂會的演出陣容，包含2020年5月成立的TPO Jazz Band踢霹歐爵士大樂團，將重現電影中的爵士樂曲；爵士鋼琴演奏家許郁瑛也將共演，一起展現電影中主角對於爵士樂堅定不疑的信念。

TPO Jazz Band踢霹歐爵士大樂團由一群致力將復古美國爵士精神帶進21世紀的國際樂手組成，最初專注於演出「美國早期歌曲錄」的作品，但隨著樂團的演化和擴張，踢霹歐現在已經具備各種不同的編制，演出曲目和風格也擴大涵蓋到拉丁、當代R&B、流行樂曲，甚至原創作品。

這次將上場的，包括小號丹尼（Danny Deysher）、長號林庭揚（Brandon Lin）、次中音薩克斯風高杰 （Jim Geddes）與段承洋（Clooney Tuan）、上低音薩克斯風吳志桓、吉他霍班（Ben Holt）、貝斯林克安（Derrick Lin）、爵士鼓詹無季（Baron Jan）以及鍵盤何芸燕。

牛耳藝術表示，小號音樂在「樂來越愛你」電影中分量吃重，尤其最後有一段獨奏和超級飆高音，這次邀約小號演奏家丹尼演出，令人期待。

許郁瑛表示，這次演出要配合影像掌握爵士氣氛，是全新挑戰；指揮吳曜宇也表示，除了NSO國家交響樂團的演奏外，這次演出的爵士樂隊集結國內出色的爵士樂手，是這次音樂會值得一聽的理由。

「樂來越愛你」電影交響音樂會將於7月7日及10日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1110612