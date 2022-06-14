文化部長李永得首訪歐 將主持台法文化獎頒獎典禮

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）文化部長李永得昨天起展開上任後首次出訪歐洲，並將主持台法文化獎頒獎典禮；首站13日抵達德國柏林參訪洪堡論壇博物館（Humboldt Forum），體驗最新博物館展示互動方式。

文化部今晚發布新聞稿表示，李永得參訪洪堡論壇博物館中的柏林展覽Berlin Global及柏林洪堡大學自然科學展After Nature，也會晤國家博物館館藏總監寇赫（Prof. Dr. Lars-Christian Koch），李永得表示，將持續鼓勵台灣相關館所進行跨國交流研究，學習以開放視角與各界對話。

在駐德代表處大使謝志偉安排下，李永得13日會晤德國聯邦數位及交通部政務次長珂璐（Daniela Kluckert），東德專政獨裁政權受難者專使祖普克（Evelyn Zupke）及相關藝文人士，並頒發第4屆國際事務諮詢顧問證書予耶尼克（Dieter Jaenicke）。

李永得表示，耶尼克是前任杜塞道夫舞蹈博覽會總監、德勒斯登歐洲藝術中心總監，在任內促成「當代台灣」（Taiwan Today）系列活動，並邀請許多台灣舞蹈團體赴德國演出；文化部特別邀請耶尼克擔任榮譽職顧問，協助提供台灣國際文化交流事務建議。

德國聯邦數位及交通部政務次長珂璐則提到，文化如同經濟及學術，將台灣與德國緊緊結合在一起，文化是台德兩國交流的基礎，但交流的前提必須是和平，在台灣面對困境的時刻，「我們應該與台灣站在一起」。

會中，李永得也邀請祖普克訪台，參觀國家人權博物館並進行交流，祖普克表示相當樂意並盼未來再會面。（編輯：陳仁華）1110614