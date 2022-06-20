藝術創作搭起台法情誼 石雕家約瑟夫獲外交獎章

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）旅居花蓮創作18年的法籍石雕藝術家約瑟夫，近期準備離台返鄉，以石雕作品「快樂女孩」作為臨別贈禮留駐鯉魚潭，外交部頒贈「睦誼外交獎章」，感謝他藝術創作搭起台法情誼。

石雕藝術家約瑟夫（Joseph Visy），1951年出生於匈牙利、1981年移居法國、2001年首度來到台灣參加「花蓮國際石雕藝術季戶外創作營」，從此與台灣結下不解之緣，不但與當時在創作營認識的10名台灣人成為好友，也在花蓮結下姻緣，如今將與兒子返歐洲發展。

10個月前約瑟夫就開始為花蓮創作一件大型石雕作品「快樂女孩」，他利用大理石、瑪瑙、玫瑰石等創作一個手腳向天敞開Ｖ字型象徵勝利的女孩，表達10多年來在花蓮創作和生活快樂，也是向多年照顧他的花蓮人表達感謝。

約瑟夫說，剛來台灣時生活上有各種困難，因為有許多朋友的幫忙，這18年來最大收穫是大家的友誼和兒子已成年，感到非常高興。

花蓮的友人中，宏盛大理石企業董事長林高榮給予約瑟夫極大協助，林高榮不但無償提供廠房部分空間作為約瑟夫的工作室，也經常推薦客戶或自掏腰包收藏作品表達支持，工廠廢棄的石材角料也供約瑟夫盡情使用於創作。

林高榮今天也出席活動並致詞表示，與約瑟夫相交多年，約瑟夫是一個溫暖有理想的人，為他的離開感到不捨，也給予祝福。日前約瑟夫特別央求希望工作室交予另一石雕家林立仁接手，林高榮與妻子商量後也開心應允，希望為台灣的石雕藝術盡心力。

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當年在創作營擔任工作人員的楊淑梅是約瑟夫結識的朋友之一，在得知約瑟夫定居花蓮後，與許多好友紛紛協助媒合各方資源，讓他能夠安心棲身創作。楊淑梅說，約瑟夫在花蓮留下3件大型作品，除縱管處所轄鯉魚潭的這一件，另外分別放置於東管處本部、太管處的綠水站，東部三大國家風景區都圓滿收藏。

外交部東部辦事處長胡琪斌頒贈「睦誼外交獎章」給約瑟夫，胡琪斌說，約瑟夫在台灣石雕藝術和美學教育努力付出，對敦睦邦誼有重大貢獻獲外交部肯定；過去頒授儀式都會在外交部舉行，這次因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，加上在花蓮頒授的意義特殊，首度在花蓮舉行，由他代表部長頒授。（編輯：謝雅竹）1110620

旅居花蓮創作18年的法籍石雕藝術家約瑟夫（Joseph Visy）近期準備離台返鄉，以石雕作品「快樂女孩」作為臨別贈禮留駐鯉魚潭，外交部頒贈「睦誼外交獎章」，20日上午在鯉魚潭公園管理處前廣場舉行儀式。中央社記者李先鳳攝 111年6月20日