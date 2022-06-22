金點新秀設計獎 TOFU奪雙料獎項

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（中央社記者王寶兒台北22日電）金點新秀設計獎今天揭曉2022年度得獎名單，由台藝大視覺傳達設計學系學生的作品TOFU，雙料奪得傳達設計類年度最佳設計獎及金點新秀包裝設計特別獎，成本屆最大贏家。

TOFU由國立台灣藝術大學視覺傳達設計學系的學生汪佳慧、李彥霆、吳承澤、李元浩共同創作，他們透過特殊的包裝設計，顛覆大眾對於盒裝豆腐的既定印象，例如豆腐上會有「早安」字樣，或是將豆腐打造如布丁般擁有波浪狀線條，讓豆腐在食用及與其他食材搭配上更饒富趣味。

傳達設計類獎項召集人蔡慧貞表示，TOFU選題別出心裁，從企劃發想、視覺美感到整體展示，皆具高度執行力，以創意為傳統食材帶來新鮮的生活體驗，令人耳目一新。

包裝設計特別獎召集人李銘鈺也表示，TOFU在有限資源及製作成本下，能夠兼具實用性與創新性，是非常突出的包裝創意。

金點新秀設計獎由經濟部工業局主辦，交由台灣設計研究院及台灣優良設計協會執行。台灣設計研究院今天發布新聞稿指出，今年金點新秀設計獎有654件作品晉級決審，最後頒發9件金點新秀年度最佳設計獎、51件金點新秀設計獎、3件金點新秀循環設計特別獎、3件金點新秀包裝設計特別獎，以及59件金點新秀贊助特別獎。

台灣設計研究院表示，今年不少得獎作品從傳統取材創新，表現高度成熟，展現新世代豐沛的創意設計力。

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例如，工藝設計類年度最佳設計獎由輔仁大學應用美術學系學生洪雅芬、鍾潔妮以「zemadrezadrezadr-如光一般的愛」奪得，他們將象徵排灣族蘊藏生命情感結晶的琉璃珠，結合金工進行設計；數位互動設計類年度最佳設計獎作品「異香奇俠」也結合逐格動畫與互動式電影，闡述皮影戲現代新樣貌，進而達到文化傳承。

2022金點新秀設計獎、金點新秀贊助特別獎完整得獎名單已公布於網站（https://bit.ly/39FDGK7）供查閱。（編輯：張芷瑄）1110622