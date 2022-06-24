施振榮開口邀創業 黃欽勇辭資策會做媒體

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（中央社記者張若瑤台北24日電）「電子時報」社長黃欽勇是台灣首代科技人，當MIC主任期間，因宏碁創辦人施振榮邀創業，「企業界出錢，對產業正面，為何不做？」辭公職做媒體。黃欽勇錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享台灣電子業最美好時代。

微軟1985年推出Windows作業系統，那一年遂成「個人電腦」元年，身為台灣第一批派遣到美國顧問公司學習分析市場資料的研究員，黃欽勇在這個時機點返台，見證電子業飛躍性的成長。

「那是台灣最美好的10年。」黃欽勇在MIC（資策會產業情報研究所）一路從最基層的研究員熬成主任，如荒漠般的產業界也有不少大大小小的公司冒出頭，「當主任那年我36歲，MIC規模已近百人，是台灣最大的科技智庫。」2年後，宏碁創辦人施振榮找上門。

當時，黃欽勇和施振榮分享他觀察到的2個現象，一是以中小企業為主的台灣，各公司做產業分析工作非常困難；二是因台灣接不少供應鏈訂單，對零件的價格與供需起伏十分敏感，他建議應該就這兩點花心思做整合。

「這麼好的計劃，對你個人、對產業界，都是有正面價值的事，你為什麼不做？」施振榮又對黃欽勇說：「國家栽培你，這是你的責任。」最後還拍胸脯保證，「不用再跟政府拿錢，我們企業界願意出錢」。

施振榮於是帶著黃欽勇一起去說服聯華神通苗豐強、台積電張忠謀、鴻海郭台銘、華碩施崇棠與緯創林憲銘等，40幾名台灣企業家一起出資3億元，在1998年成立了「DIGITIMES電子時報」。

以月燒千萬元的速度，黃欽勇前2年馬上就虧了2億元，「民間機構要賣付費資料庫給產業界，很不容易」。直到2003年SARS過後，「電子時報」的收入才逐漸穩定，花了13年轉虧為盈，到第14年才開始有分紅，「你會願意投資這種公司嗎？」

「電子時報」看起來像媒體，卻與新聞機構長得不一樣，黃欽勇做的，是將真正有用的資料先分類成不同的小資料庫，設出「關鍵字」直接讓會員點進去，「你知道在Google查『電動車』會出現多少新聞嗎？這不是獲得有效資訊的正確方法」。

「Internet非提供即時新聞的地方，它是一個資料庫。」黃欽勇認為，沒有一則新聞需要早上8時知道一次、10時被提醒、12時又再告知，「就算疫情也不用一天參考好幾次，重點不是時間，而是資料庫」。黃欽勇以鴻海到印度布局為例，若想知道市場的產業結構面、銷量與品牌種類等，就會需要用到這些整理好的資料。

用專業知識協助需要的人理解背景，而非以「內線消息、爆料」取得話語權或關注度，好比近年興起的「網紅現象」，「年輕人把太多的時間留在沒有社會價值的事上面」，與其動不動躺平，黃欽勇想對台灣年輕人說，「你們醒過來，現在該我們的時代。」

「台灣的電子產業是世界級產業，目前的問題是如何持盈保泰。」黃欽勇認為，全世界最了解電子業的是台灣人，「如果未來有機會，我想組一個科技顧問團協助東協與南亞的新興國家， 建立一個跟台灣可以高度合作的電子工業生產體系。」

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接下來是台灣電子業的黃金10年，必須先解決哪些問題？全球只有兩大半導體公司抓住危機入市，他們分別是？真正的GDP該怎算？大眾媒體會消失嗎？而元宇宙為何是「觀落陰」？這些內容將在24日「空中小客廳」分之一（https://reurl.cc/RrGbZx）、之二（https://reurl.cc/RrGj4z）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪之一（https://youtu.be/CCVzeaZg-yg）、之二（https://youtu.be/uZ8higxCOeo）。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第1個週六上架。（編輯：張芷瑄）1110624