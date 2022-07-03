南管振聲社登錄台南傳統藝術 保存者蔡芬得授證

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南南管館閣「振聲社」今天於祀典武廟六和堂舉辦成果發表會，台南市長黃偉哲出席並為振聲社「館先生」、登錄台南市傳統表演藝術「南管」保存者的藝師蔡芬得授證表揚。

台南市政府提供資料指出，現為振聲社館先生的蔡芬得先後師承張鴻明、蔡青源、蘇榮發等南管名師，完整傳習南管音樂指曲譜，精通上、下四管樂器（上四管：琵琶、三絃、二絃、洞簫、拍板；下四管：響盞、四塊、叫鑼、噯仔、品仔），極富教學熱忱。

台南市政府指出，蔡芬得特別整理一套深入淺出教學方法、將曲譜電腦化，方便學生學習，對南管推廣與教育貢獻良多，台南市政府於民國110年11月審議通過、12月公告登錄為台南市無形文化資產。

台南市政府指出，祀典武廟六和堂曾為振聲社所在地，張鴻明、蔡小月等南管藝師皆曾於六和堂進行教學與練習，當時有來自屏東、高雄、台南、嘉義、澎湖等地弦友到此和樂，樂聲雲集，今天於六和堂舉辦藝師蔡芬得授證典禮，對振聲社而言別具意義。

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黃偉哲表示，很榮幸代表台南市民向蔡芬得表達敬意，感謝蔡芬得對保存這項重大文化資產的用心。明年是振聲社創社230週年，期待能與大家共同慶祝盛事。

黃偉哲指出，南管是聯合國教科文組織列入「非物質文化遺產」的項目，有「傳統音樂的活化石」美稱，在台南目前仍有「南聲社」、「振聲社」、「清和社」、「和聲社」等在地館閣進行傳承推廣，台南市文資處也持續於校園進行傳習，近期並啟動南管保存維護計畫，期待珍貴的傳統文化資產能夠永續流傳。（編輯：黃世雅）1110703