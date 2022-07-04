方塊、球型成設計元素 周裕穎操刀北藝中心制服

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設計師周裕穎利用台北表演藝術中心外觀的方塊、球型和幾何線條等特色，操刀設計北藝中心員工制服。（JUST IN XX提供）中央社記者王寶兒傳真 111年7月4日

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（中央社記者王寶兒台北4日電）台北表演藝術中心本月啟用，曾打造東京奧運台灣代表團進場服裝的設計師周裕穎，利用北藝中心外觀的方塊、球型和幾何線條等特色，操刀設計北藝中心員工制服。

周裕穎今天透過JUST IN XX表示，北藝中心被美國有線電視新聞網（CNN）評選為全球最具變革性的8大建築之一，為呼應「開創性建築外觀」及「反向性劇場空間」等建築設計概念，此次服裝設計添加許多巧思，希望打造顛覆既有框架的當代時尚制服。

周裕穎擁有17年制服設計資歷，作品包含2021年東京奧運台灣代表團進場服，以及台中世界花卉博覽會、桃園機場工作人員、故宮、W Hotel WOOBAR、誠品書店等制服。

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此次北藝中心全系列制服採用回收寶特瓶紗打造的永續環保布料製成。周裕穎運用北藝中心建築設計團隊OMA事務所指定的「北藝藍」Pantone 646色號為主色系，並搭配深淺色的大面積印花。

周裕穎針對員工需求一一設計斗篷式雨衣、連肩襯衫、長褲等，其中正職制服外搭的無領式外套，袖口及領口另外點綴「香檳金色」，象徵鄰近北藝中心而燈火通明的士林夜市。（編輯：張雅淨）1110704