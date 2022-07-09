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台師大百年校慶美術展 開放3D線上虛擬實境

2022/7/9 13:23（7/9 15:06 更新）
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台灣師範大學慶祝100週年校慶，邀請校友合開美術展，包括多名國家文藝獎得主，因應COVID-19疫情，近期加開3D線上虛擬實境展覽。（台師大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年7月9日
台灣師範大學慶祝100週年校慶，邀請校友合開美術展，包括多名國家文藝獎得主，因應COVID-19疫情，近期加開3D線上虛擬實境展覽。（台師大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年7月9日
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（中央社記者陳至中台北9日電）台灣師範大學慶祝100週年校慶，邀請校友合開美術展，包括多名國家文藝獎得主，實體展到16日為止。因應COVID-19疫情，近期加開3D線上虛擬實境展覽，方便民眾不出門也能看展。

台師大今天發出新聞稿，「師大百年校慶校友美術創作邀請展」展期到7月16日為止，民眾可把握最後的一週時間，免費參觀實體展覽。

這項美術展共展出119件作品，包括4名國家文藝獎得主、5名行政院文化獎得主、6名榮獲藝術教育貢獻獎終身成就獎的大師級人物，展現美術系作為台師大「元老級」學系的實力。

台師大指出，這項展覽開展至今，有許多校友特地揪團「回娘家」。參展藝術家如鄭善禧、鐘有輝、廖修平、簡錫圭、王秀雄、樊湘濱、劉國松、羅芳等人，也陸續到場與現場參觀者互動。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，主辦單位考量部分民眾不方便出門，特別以3D掃描技術，製作線上展間。現在民眾只要有電腦或行動裝置，連上網路就能遠端參觀。

3D展間有環景遊覽、作品導覽、自由探索3種模式提供選擇。民眾可依照自身網路使用習慣挑選。例如「自由探索」模式類似地圖街景，可自由點選感興趣的作品。

台師大指出，超過3/4的參展藝術家，已同意在展覽後將作品捐贈給校方，豐富台師大館藏。相關資訊可參考「師大美術館」網站。（編輯：張芷瑄）1110709

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