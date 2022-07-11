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故宮南院連2晚白光水舞 悼念日本前首相安倍

2022/7/11 15:12（7/11 15:56 更新）
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故宮南院水舞展演11日、12日晚間9時加演紀念場，以白光水舞搭配日本前首相安倍晉三生前為悼念311大地震罹難者所彈奏的樂曲「花正在開」，追思台灣摯友安倍晉三。圖為10日晚排演情形。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 111年7月11日
故宮南院水舞展演11日、12日晚間9時加演紀念場，以白光水舞搭配日本前首相安倍晉三生前為悼念311大地震罹難者所彈奏的樂曲「花正在開」，追思台灣摯友安倍晉三。圖為10日晚排演情形。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 111年7月11日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）故宮南院水舞展演今晚與明晚9時加演紀念場，以白光水舞搭配日本前首相安倍晉三生前為悼念311大地震罹難者所彈奏樂曲「花正在開」，追思台灣摯友安倍晉三。

安倍晉三7月8日幫議員候選人助選時遭槍擊，胸部中彈緊急送醫治療後宣告不治，享壽67歲。總統蔡英文決定，各級政府機關（構）、公立學校今天降半旗1天，感念安倍畢生對台灣的卓著貢獻。

故宮南院今晚與明晚9時至9時半加演水舞紀念場，追思安倍，觀迎民眾與會。故宮南院告訴中央社記者，將以白光搭配水舞演出，配樂則是安倍生前為悼念311大地震罹難者所彈奏樂曲「花正在開」。

故宮南院表示，昨晚已進行事先排練，住在南院附近的民眾，都見到一束白光從故宮南院射向天空。

故宮南院指出，7月1日至10月10日每天在至善湖都有水舞展演，日間演出時間是上午11時至下午7時，每20分鐘一場，每場持續約5分鐘。夜間演出增加雷雕水幕投影，演出時間晚上7時至9時，每20分鐘一場，每場約12分鐘長。

另外，9月1日起，日間水舞時間調整為上午11時至下午6時20分，夜間水舞調整為下午6時20分至9時。（編輯：陳仁華）1110711

故宮南院水舞展演11日、12日晚間9時加演紀念場，追思日本前首相安倍晉三，將以白光搭配水舞演出。圖為10日晚上排演情形。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 111年7月11日
故宮南院水舞展演11日、12日晚間9時加演紀念場，追思日本前首相安倍晉三，將以白光搭配水舞演出。圖為10日晚上排演情形。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 111年7月11日
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