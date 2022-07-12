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最具生命力的故事 「半島風聲 相放伴」台南演出

2022/7/12 16:07（7/12 17:01 更新）
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最具台灣味原創舞台劇「半島風聲 相放伴」將於23、24日在台南文化中心演藝廳開演，全劇以台語演出，融合了台灣在地民謠、四句聯、和月琴文化。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月12日
最具台灣味原創舞台劇「半島風聲 相放伴」將於23、24日在台南文化中心演藝廳開演，全劇以台語演出，融合了台灣在地民謠、四句聯、和月琴文化。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月12日
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（中央社記者李卉婷屏東12日電）挾著好口碑，最具台灣味原創舞台劇「半島風聲 相放伴」，23、24日在台南文化中心演藝廳開演。透過全劇看見這片土地故事，更能理解恆春民謠文化在台灣歌謠歷史中舉足輕重角色。

以50至60年代的恆春半島為故事背景，從9歲的在地囝仔、一直到90歲的民謠傳藝師阿嬤，一起站上舞台和專業演員演出最具生命力的故事。屏東縣長潘孟安更力推「這是一齣值得好好從頭看到尾的戲，把過去的生活情境，吟唱到眾人心裡去。」

潘孟安說，「半島風聲 相放伴」不僅僅是恆春半島的故事，更是整個民國50至60年代的生活縮影，透過戲劇看見這片土地的故事，更能理解恆春民謠文化在台灣的歌謠歷史中舉足輕重的角色。

著名月琴演奏家陳明章也盛讚「觀賞這齣戲時，看著國寶藝師們由生活經驗中累積出的生命厚度，展現在她們的歌聲琴聲中，是那樣的充滿生命力！」

「半島風聲 相放伴」2019年於恆春首演後，迴響熱烈，一路向北巡迴屏東演藝廳與台北花博演出，觀眾佳評如潮。前文化部長鄭麗君觀戲後肯定「這是一齣是從土地、歷史、生活中長出來的，『活的舞台劇』，充滿在地情感，和每個人的生命片段中，都能產生共鳴的一齣戲。」

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屏東縣政府邀請「台南人劇團」與屏東「斜槓青年創作體」共同製作的「半島風聲 相放伴」，全劇以台語演出，融合台灣在地民謠、四句聯、和月琴文化，將恆春半島傳唱民謠的國寶傳藝師阿嬤，平凡卻精采的真實生命故事作為題材，創造出這齣屬於台灣在地的舞台劇。

屏東縣政府文化處新聞稿表示，這群80、90歲的素人演員，勇敢在台上演出自己的故事最能引發共鳴，強力推薦阿公阿嬤一起來看戲，只要陪同65歲以上的長輩進劇場，花新台幣1000元，就可購買2張1000元票區的座位，每場次限量50組，現場備有特別小禮及「現場即拍之沖印底片照」。相關資訊洽屏東演藝廳08-7227699或逕上Opentix兩廳院售票系統購票。（編輯：黃世雅）1110712

舞台劇「半島風聲 相放伴」23、24日將在台南文化中心演藝廳開演，全劇以50至60年代的恆春半島為故事背景，從9歲在地囝仔、一直到90歲民謠傳藝師阿嬤，都一起站上舞台，和專業演員演出最具生命力的故事。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月12日
舞台劇「半島風聲 相放伴」23、24日將在台南文化中心演藝廳開演，全劇以50至60年代的恆春半島為故事背景，從9歲在地囝仔、一直到90歲民謠傳藝師阿嬤，都一起站上舞台，和專業演員演出最具生命力的故事。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月12日
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