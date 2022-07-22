全素人Podcast講歷史 Hazel花7個月下載數破千萬

（中央社記者張若瑤台北22日電）以「時間的女兒：八卦歷史」獲2022年KKBOX「Podcast 風雲榜」2獎項的主持人Hazel，是沒有新媒體經驗的全素人，她不靠行銷與親友團做節目，7個多月下載數破千萬。Hazel錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享她如何把興趣當飯吃。

「時間的女兒」是僅有8本著作的英國著名推理小說家約瑟芬‧鐵伊（Josephine Tey）最成功的1本，其以真實歷史懸案——被關在倫敦塔中消失的2名小王子的故事——「塔中王子」為主軸，藉由一張畫像為引，旁徵博引各種史料，給了有殺侄惡名的英王理查三世「非凶手」的另一種詮釋觀點。Truth is the Daughter of Time（真相是時間的女兒），會逐漸抽絲剝繭顯露出被掩蓋的事實，這也是Hazel以「時間的女兒」為Podcast節目名的原因。

秉持著向「約瑟芬‧鐵伊」致敬的精神，Hazel自2021年1月中以「八卦歷史」的視角做Podcast，9月初她在臉書刊出後台截圖，公告節目累積下載數破千萬次，以1週1集之勢，當時已上架33集，剛好完成她一開始給自己的設定：「至少要做30集，如果還是沒有人聽，那再放棄」。

下載數破千萬次沒多久，11月「時間的女兒」一度登上Apple Podcast台灣區熱門節目排行榜第一名，今年初更是一舉拿下KKBOX「Podcast 風雲榜」的「年度最佳新進節目」、「年度最佳節目」。

其實，Hazel最原始的構思是做YouTuber頻道，結果短短的30分鐘影像竟用了3週的時間製作，最後還卡在畫面授權的問題無法上架，讓她直接想撒手不玩了。後來是在另一半的建議與鼓勵下，Hazel才轉做Podcast，雖然製作聲音比影像省事，但她第一集還是錄了5次才完成。

剛開始，Hazel參考很多份國外對Podcast的分析統計，把節目長度設定在30分鐘內，每週卻也必須耗費10多個小時製作；後來她發現，光是角色關係的鋪陳與出場，短短30分鐘根本講不夠，現在每集都錄超過1小時，粉絲雖然很捧場，但她花在製作1集的時間上，每週竟超過30小時，「蒐集素材、找資料寫腳本，這些前期準備的事情，才是最難的」。

把自己當歷史的「配角」，Hazel不管是領獎還是受訪，都戴著墨鏡，始終不露臉，「我不是網美，世界上漂亮的人太多，我沒辦法成為她們」。以全素人之姿，在Podcast落地，Hazel沒發動親友團來捧場，父母也是節目下載次數破千萬才知道這件事，「其他人可能認為那是基本盤，但我不太建議這樣做，因為純聲音的媒體，只有一個受體，聽眾的耳朵就是接收器，喜歡或不喜歡，是一翻兩瞪眼的事情」。

強迫親友收聽，或許一開始他們願意給面子，但時間久了，大家會變得很尷尬，Hazel建議，「新進創作人不要一開始就瘋狂追求流量，如果數據參雜了很多不受控制因素，這些非真實的流量，反而會影響你的判斷」。

從2021年1月中到暑假快過完，Hazel才獲得商業品牌贊助，「前面的空窗期很痛苦，有3、4個月我是靠粉絲donate才有法定最低工資，處於餓不死的狀態」。拿下KKBOX的2大獎項，Hazel覺得比較遺憾的是，「好節目很多，台灣Podcast圈值得像電視圈或電影圈，有更多平台或專業單位設立獎項」。

把閱讀歷史當成聽音樂、吃美食般日常，大學被迫唸經濟相關科系的Hazel，國小就看「紅樓夢」，當國中同班同學聚在一起聊最夯的偶像劇「流星花園」，Hazel卻去翻班級書櫃找金庸小說來讀，「櫃子裡有幾本書是老師從家裡拿來，有幾本書是家長零零散散捐贈，可能只有我一個人看過」。

心中藏著莫名的孤獨感，無法與同學分享喜好的Hazel於是產生「人際障礙」，「好比我很愛吃香菜，可是周遭的人不理解的寂寞」，上高中後，為了不成為團體中的異類，她漸漸不再對旁人傾訴內心真正的想望，「當自己喜歡的事物和別人很不同時，小孩子是無法拿捏如何與人相處」。

正因為有當「邊緣人」的經驗，若有父母私訊Hazel粉專，告訴她孩子到處推薦節目時，她都會忍不住提醒家長，要注意他們熱情的強度，「畢竟喜歡歷史的人，跟喜歡電視的人相比，一定還是少數，小朋友在他們的年紀，可能無法意識到，過度熱情會對同儕造成壓迫感」。

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Hazel說故事的禁忌點是什麼？從歷史的角度看國際趨勢，民主會崩盤嗎？英國皇室經過多次變動與革命，怎麼做到一直存在？完美帝王李世民是如何洗白自己，黑化他的爸爸和哥哥？這些內容將在22日「空中小客廳」分為之一（https://reurl.cc/d2dAW8）、之二（https://reurl.cc/ErqyOR）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪之一（https://youtu.be/JVcZRxLro-I）、之二（https://youtu.be/0JImMm4-1t0）。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第1個週六上架。（編輯：張芷瑄）1110722