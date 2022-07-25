彩繪藝師潘岳雄獲台南文化獎肯定

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市政府文化局今天公布第11屆台南文化獎遴選結果，由在彩繪和教學工作上奮進的「彩繪工藝」傳統藝術保存者潘岳雄獲獎，市府預定於10月舉行頒獎典禮公開表彰。

台南市文化局發布新聞稿指出，潘岳雄自幼耳濡目染傳承潘氏傳統彩繪藝術，祖父潘春源及父親潘麗水都是府城名畫師，潘氏祖孫三代皆從事彩繪工作，具深厚地方色彩，見證台灣彩繪歷史發展。

台南市文化局指出，潘岳雄2003年獲得第10屆全球中華文化藝術薪傳民俗工藝獎、2013年獲台南市政府登錄為傳統藝術彩繪工藝保存者、2021年獲頒台南市卓越市民，如今獲台南文化獎殊榮，再一次肯定潘岳雄在台南彩繪技藝傳承及推廣的貢獻。

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台南市文化局指出，潘岳雄從事寺廟彩繪創作至今逾46年，彩繪作品以門神、樑枋、壁堵彩繪為多，作品人物唯妙唯肖、神態自若、氣勢非凡，作品遍布南台灣各大廟宇，尤以台南為大宗，潘氏彩繪可說是形塑台灣特有傳統彩繪藝術及在地衍生的無形文化資產。

台南市文化局指出，潘岳雄師承父祖彩繪技藝，能詮釋傳統彩繪奧妙，並應聘多地講學、傳習，許多門徒自創門戶，在南台灣開枝散葉，對傳統彩繪文化的熱愛、守護及推廣從未間斷，獲頒本屆台南文化獎實至名歸。（編輯：李亨山）1110725