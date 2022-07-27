駐日處促成黃土水作品返鄉 台日兩市簽合作備忘錄

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（中央社台北27日電）在駐日代表處代表謝長廷的率領下，促成台灣已故藝術家黃土水作品「山本悌二郎銅像」由日本佐渡市返回台灣由高雄市典藏。謝長廷今天至佐渡市見證兩市友好交流合作備忘錄的簽署。

駐日代表處台灣文化中心（簡稱台灣文化中心）新聞稿指出，駐日代表處在歷經兩年多的協調與奔走下，促成台灣第一位留日學習美術並入選東京帝展的藝術家黃土水作品「山本悌二郎銅像」由日本新潟縣佐渡市返台，物歸原址由高雄市典藏。

謝長廷與台灣文化中心主任王淑芳等一行今天至佐渡市出席該市與高雄市的友好交流合作備忘錄簽署儀式，與佐渡市長渡邊龍五共同見證這一段文物返鄉的佳話。

謝長廷出席簽署儀式時表示，黃土水的作品「山本悌二郎銅像」經駐日代表處、台灣文化中心及現居佐渡市的台灣舞蹈家若林素子積極促成，獲佐渡市政府同意將銅像送回高雄市。

他說，3天前在台灣的屏東縣舉行二峰圳百年紀念活動，總統蔡英文、縣長潘孟安等人出席，場面盛大，而「二峰」這個名稱就是山本悌二郎的號，可見台日長年關係密切，親如一家，這都歸功於百年前先人播下的美好種子，山本悌二郎銅像是象徵台日友好的珍貴禮物。

對於黃土水的這項作品得以順利返台，謝長廷表示應歸功於台日官方與民間的善意與熱情，他特別向佐渡市長渡邊及佐渡市民表達謝意。

渡邊致詞時表示，對於佐渡出身的山本悌二郎對台灣的近代化做出貢獻一事感到十分光榮，經過對外公開徵求市民意見後，最終順應民意促成佐渡的重要文化資產返台，這包含著對台日未來友好發展與深入交流的期許，盼藉此傳承給台日未來的世世代代，共同守護這份珍貴的歷史記憶。

台灣文化中心表示，文化部近年持續促成散落在海外的重要藝術資產返鄉，落實重建台灣藝術史的文化工程。這次是繼2020年促成黃土水作品「山本悌二郎胸像」

返台由國立台灣美術館進行修復及翻製，再接再厲推動「山本悌二郎銅像」返台，可謂尋回台灣文化記憶圖像的一塊重要拼圖。

山本悌二郎銅像預定今年之內由佐渡運回台灣，由高雄市立美術館進行修復後，原件將保存於高雄市立美術館，並翻製一尊贈與佐渡市置於真野公園、一尊置於高雄市橋頭糖廠的銅像原址、一尊交由國立台灣美術館典藏。

1895年生於台北市艋舺的黃土水是台灣近代重要雕塑家，是首位赴東京美術學校（東京藝術大學前身）深造的台灣留學生，在校期間就以作品「山童吹笛」成為史上首位入選帝展（官方美術展）的台灣人。

其後，黃土水蟬聯3屆帝展，作品反映出嚴謹的雕塑專業養成和濃厚的鄉土關懷，是當時台日藝文界的藝術新星，深獲日本皇室和政商名流的賞識，多次受委託製作人物雕像，山本悌二郎銅像就是其中之一。

1870年生於佐渡的山本悌二郎曾參與規劃台灣製糖株式會社（台糖前身）的設立，1921年擔任台灣製糖社長。他曾兩度被延攬入閣擔任農林大臣。（編輯：黃自強）1110727