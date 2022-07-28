竹市仲夏藝文季呼應環保 紙風車劇團演出三國奇遇

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紙風車劇團將原版「三國演義」故事賦予新生命，重新設計成劇碼「三國奇遇」，盼啟發民眾體會「友誼、和平、環境」的重要性，同時能了解氣候變遷等環保議題，呼籲民眾從生活中落實節能。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月28日

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（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）竹市2022仲夏藝文季第3場系列活動，由紙風車劇團演出「三國奇遇」，30日晚上7時在天公壇公園開演，市府今天表示，演出主軸呼應環保，邀民眾一同節能減碳愛地球。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，紙風車劇團對原版「三國演義」故事賦予新生命，重新設計為「三國奇遇」，舞台風格則打造為既真實又夢幻的奇妙空間，透過劇團演出，也啟發民眾體會「友誼、和平、環境」的重要性，同時了解氣候變遷等問題。

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環保局代理局長洪明仕說，「節能減碳、氣候變遷」是這次紙風車劇團要傳達的主題，藉由劇團展現在三國時期探險，也帶領民眾了解目前地球環境的氣候變化異常，呼籲民眾從生活中節能，如隨手關燈，一起保護地球。

洪明仕表示，市府在防疫新生活期間，提供豐富藝文表演，邀請市民一同觀賞戲劇演出，也留下難忘回憶。2022仲夏藝文季演出相關資訊，請上新竹市文化局官方網站查詢。（編輯：陳仁華）1110728