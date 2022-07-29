建築系學生「大評圖」 亞洲4國8學者擔任評圖人

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（中央社記者邱祖胤29日電）連續舉辦11屆的「大評圖─大學建築系畢業設計國際展覽」，本週末將進入最高潮「大評圖」活動，邀到來自亞洲4國8位知名學者專家擔任評圖人，為參選作品進行點評。

根據主辦單位發布新聞稿，第十一屆的「大評圖─大學建築系畢業設計國際展覽」，12日在台北藝術大學新落成的科技藝術館展開，展期至8月7日，展出來自香港、新加坡、日本及台灣建築系畢業設計作品20選（Taiwan 20）的優秀作品。

本次活動由教育部補助，中華民國都市設計學會、實踐大學及台北藝術大學聯合主辦，活動發起人也是策展人之一的實踐大學建築設計學系王俊雄表示，「大評圖」活動主要目的是連結建築教育與建築專業，讓畢業設計不只是建築教育的最後一哩路，更是串連起年輕世代跨國交流與建築專業跨世代交流的橋梁。

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王俊雄今年特別策劃兩場演講，邀請當年曾經入選者吳耀庭與曾令理，分別從自身當年的經歷談起，與青年學子分享他們畢業後的專業道路。

「大評圖」將於30日下午5時展開，評圖人包括國立新加坡大學副教授坂元伝（SAKAMOTO Tsuto）、香港大學建築系副教授曾慶豪（TSANG, Thomas K.H.）、東京理科大學教授坂牛卓（SAKAUSHI Taku）、京都工藝纖維大學特聘副教授金野千惠（KONNO Chie）、台灣美術基金會執行長林平、台灣陽明交通大學講座教授曾成德、十一事務所主持建築師張淑征、大尺建築+郭旭原聯合建築師事務所建築師郭旭原。（編輯：屈享平）1110729