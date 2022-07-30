伏湧新埤頭左堆聚落展 認識庄頭也是博物館

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客委會客發中心推出「行尞．南岸十三庄–伏湧新埤頭」左堆聚落展，30日在屏東縣新埤鄉建功村鍾屋伙房開展，展出庄頭的故事，看水跟客庄的關係，找出客庄居民往日生活記憶。（客發中心提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月30日

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）客委會客發中心推出「行尞．南岸十三庄-伏湧新埤頭」左堆聚落展，今天在鍾屋伙房展出庄頭故事，找出客庄居民以往生活記憶，讓在地居民了解庄頭也是豐富的博物館。

「行尞．南岸十三庄-伏湧新埤頭」左堆聚落展，今天在新埤鄉建功村鍾屋伙房開展，由客委會副主委鍾孔炤及客發中心主任何金樑及新埤鄉、佳冬鄉親熱情參與。開展以伙房音樂會呈現，融入老伙房氛圍景觀，邀請在地民眾演唱屬於家鄉的歌，同時還有在地耆老、村長訴說湧泉水與早期伙房生活記憶、快消失的民俗看碗、香蕉屋與西瓜屋等故事。

鍾孔炤會中表示，左堆是六堆唯一臨海的區域，包括屏東縣新埤鄉與佳冬鄉2個鄉鎮，因位於北岸河之南，所以舊有「南岸十三庄」之稱。所策劃的左堆聚落展，是首次結合生態博物館理念邀請在地居民、學校師生在策展過程共同參與。

何金樑指出，展覽結合客發中心與中研院合作的六堆3D GIS相關圖層資料，分別呈現清末、日治時期與2022年的左堆聚落，藉由影像的變化對比，讓民眾觀察到不同時期的地景環境及聚落地名變遷情形。

客發中心指出，展期至10月31日，藉由創作引發觀者思考水與人類關係，引起學習動機並認識家鄉。（編輯：謝雅竹）1110730