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文化部中小學生讀物選介書單 關懷在地與生命

2022/8/2 18:35
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（中央社記者邱祖胤台北2日電）文化部「第44次中小學生讀物選介」結果今天出爐，多部關懷在地題材的出版品包括「臺灣都市傳說百科」、「他們沒在寫小說的時候：戒嚴台灣小說家群像」等均入列。

反映學生觀點及生命關懷的書籍，如「小大人的公衛素養課」、「就算牠沒有臉：在人類世思考動物倫理與生命教育的十二道難題」等書，也在這次入選名單中。

根據文化部今天發布新聞稿，文化部「第44次中小學生讀物選介」，邀請多位專家委員歷時4個月評選出639種推介讀物，內容兼顧知識、趣味及啟發性，期待此份書單成為學生、家長及老師們的選書指南。

文化部表示，本次評選共分「圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類、雜誌類」共8大類，計有311家出版社報名參選，最終由3590種參選讀物中精選出639種推薦讀物，約佔報名總數18%。

本次評選以台灣本土原創的優秀作品為優先，包含許多反映在地關懷的書籍，例如蒐集台灣史上百則都市傳說，探索不同歷史時空集體記憶的「臺灣都市傳說百科」；整理即將失傳的俗諺與俚語，讓學生感受台語音韻之美的「台語的鄉土口味－俗諺、俚語」；傳達戒嚴時期9位小說家生命故事、畢生苦心與執著的「他們沒在寫小說的時候：戒嚴台灣小說家群像」等書。

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此外，反映學生觀點、學習需求或在地議題的讀物，也受到評審委員青睞。例如刻畫常見孩童情緒問題的「安心國小4：抱怨靠邊站」、整合流行病學與預防醫學的圖文知識書「小大人的公衛素養課」、探索動物關懷議題的「就算牠沒有臉：在人類世思考動物倫理與生命教育的十二道難題」等書。

本次獲選書籍及評選報告，可於中小學生讀物選介官網查閱：http://book.moc.gov.tw。（編輯：陳仁華）1110802

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