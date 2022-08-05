普立茲克獎得主庫哈斯導覽北藝中心 打造全民劇院

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）開幕屆滿1個月的台北表演藝術中心已陸續完成多場演出，各方評價不一，該建築設計團隊靈魂人物、普立茲克建築獎得主庫哈斯4日表示，這是一座全民的劇院，他希望所有民眾都把這裡當成自家的客廳。

負責台北表演藝術中心建築設計的OMA建築師事務所創始合夥人庫哈斯（Rem Koolhaas）、OMA管理合夥人建築師希艾萊特（David Gianotten）4日向媒體解說導覽，並分享設計理念及長達10多年工期的心路歷程。

台北表演藝術中心緊臨劍潭捷運站，以士林夜市為腹地，2008年由OMA建築師事務所贏得國際競圖，模型公開時被戲稱為「皮蛋豆腐」，2012年動工後，工期一再延宕，終於在今年（2022年）初完工試營運，並於7月正式營運。

庫哈斯導覽時表示，他從14年前第一次來到台北，就開始思考在如此人潮密集的基地蓋劇院的各種可能性，包括如何讓這個基地狹小的空間發揮最大的功能，還要讓外界的活力能進到建築之中，使得整個藝術中心成為城市的一部分。

庫哈斯表示，他不希望這裡只是精英階級的建築，而是全體市民都可以來使用及參與，因此在大劇院、球劇場、藍盒子等3座劇場空間之間，都有「公共迴廊」作為串連。

希艾萊特補充表示，「公共迴廊」可以讓一般民眾不必買票便能進入藝術中心，人們穿梭在其間，可以看到後台工作人員及技術人員忙進忙出，了解演出的不同面向。庫哈斯則說，希望這裡能夠成為這個城市的客廳，小孩子都可以進來這裡遊玩。

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面對媒體提問，何以這棟建築需要蓋這麼久？希艾萊特表示，由於這是一棟非常獨特的建築，期間必須跟公部門密切交涉，確保每一項環節都能遵守法規，可惜中間遇到營造商破產，又花了3年招標未果，最後改為拆開不同部分招標施工才完成。

庫哈斯則表示，抱怨與批評是全世界建築師都必須面對的課題，而建築師也永遠不會對自己的作品感到滿意，他和團隊會持續努力，改善未臻完善的環節。（編輯：陳政偉）1110805