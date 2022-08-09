博物館學界策劃叢書 慶賀黃光男80歲生日

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（中央社記者王寶兒台北9日電）假日到博物館欣賞特展是台灣民眾習以為常的活動，引領特展風潮的幕後推手、前政務委員黃光男今年80歲，博物館學界策劃「博物館學」系列叢書，以此慶賀黃光男壽誕。

黃光男曾任台北市立美術館館長、國立歷史博物館館長、國立台灣藝術大學校長、台南市美術館董事長與博物館學會理事長等職。他開創台灣特展風潮，如在史博館館長任內引進兵馬俑展、米勒展等吸引大批觀眾的熱門特展，是提升台灣民眾參觀藝文展覽風氣重要推手。

黃光男擔任台灣藝術大學校長任內，也設立藝術管理與文化政策等多種博士班。「博物館學」系列叢書發表會昨天舉行，不少博物館學界人士共襄盛舉，包含文化部次長蕭宗煌、前史博館館長廖新田等。

蕭宗煌表示，黃光男是台灣博物館界的大家長，也是學會榮譽理事長，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生後，博物館產生許多未曾有過的、推動社會功能的經驗，而如何啟示未來也是博物館的重要課題，在黃光男將迎來80歲生日之際，套書出版格外有意義。

黃光男表示，博物館是各方知識聚集與展現之處，責任與使命為社會大眾期待。當博物館在公眾生活中有一定的影響力，也意味博物館的能量不容小覷。進入數位時代的博物館經營與管理，更迎向溝通、行銷與多元的角色與功能。

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「博物館學」系列叢書由中華民國博物館學會策劃，並由陳尚盈、陳佳利、施承毅、林詠能、徐典裕與曾信傑等博物館學教授擔任主編，從博物館政策、友善平權、展覽規劃實務、觀眾研究、智慧博物館與博物館第一線的管理議題等，探討政策、理念與實務。新書上架後，吸引眾多博物館從業人員與有志博物館事業人士搶購。

黃光男說，退休後能促成「博物館學」系列叢書的付梓，象徵薪火相傳、一代接一代。本叢書是博物館人在職教育極佳的參考書。他也特別謝謝主編們為他所精心製作的生日禮物。（編輯：張芷瑄）1110809