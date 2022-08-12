台灣指揮林韡函 獲聘美密蘇里交響樂團音樂總監

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台灣指揮林韡函將接任美國密蘇里交響樂團音樂總監，他表示，密蘇里交響樂團是一個中小型樂團，這個城市相較其他同規模城市開放許多，也有很多好大學，對一個年輕指揮的音樂生涯來說，這裡是很好的起步。（林韡函提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年8月12日

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）台灣指揮林韡函將上任美國密蘇里交響樂團音樂總監，成為繼許瀞心、陳美安之後在美國擔任音樂總監的台灣音樂家。林韡函2019年起擔任辛辛那堤管弦樂團助理指揮，合約持續3年，新職位無縫接軌，實力備受肯定。

林韡函將從2022年9月1日接任密蘇里交響樂團 （Missouri Symphony/MOSY）準音樂總監 （Music Director Designate），2023年4月正式接任總監。

密蘇里交響樂團位居密蘇里州哥倫比亞市 （Columbia, Missouri），是美國密蘇里州繼聖路易、堪薩斯城之後的第3大交響樂團，成立於1970年，林韡函將接任成立52年來第3任音樂總監。

林韡函接受中央社記者專訪時表示，這是他在美國的第2份專職合約，也是第一個音樂總監的職位，「密蘇里交響樂團是一個中小型樂團，這個城市相較其他同規模城市開放許多，也有很多好大學，對一個年輕指揮的音樂生涯來說，這裡是我覺得很好的起步。」

林韡函表示，拿到密蘇里交響樂團合約，他有一種很感恩的感覺，「感謝樂團願意信任我，願意跟著我，帶著大家去一趟音樂的旅程。」

1988年出生的林韡函從小在家人督促下習樂，高中念新竹高中普通班，林韡函決定專注學音樂。大學考上師大音樂系，主修鋼琴，但一直對指揮很有興趣，開始跟指揮家許瀞心學指揮，「當指揮可以找出問題，解決問題，這個過程我非常喜歡」。

畢業後當完兵的林韡函先赴英國北方音樂學院拿到碩士，現在也拿到美國印第安納大學管弦樂指揮博士學位。

林韡函表示，過去曾經跟密蘇里交響樂團合作過大師班，因為前任音樂總監退休，他毛遂自薦去信詢問樂團是否需要指揮，寄上了所有的文件。去年新的營運團隊就問他是否願意加入音樂總監遴選。歷經一年多的評估，終於塵埃落定，「我覺得我跟樂團有一拍即合的感覺，我說出我想望的願景，這正好也是樂團要的。」

林韡函認為，古典音樂必須要考慮揚棄形式的傳統，專注在真正古典音樂中重要的精神，「就像是音樂會不一定要7點半進場，不一定要有上、下半場；音樂會安排不一定要遵循序曲、協奏曲加上交響曲這種模式，不要限制樂迷何時該拍手何時不該拍手，而應該將重點放在這些人們珍視的古典音樂要為現代人說怎樣的故事，傳遞怎樣的信念。」

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「這是個小鎮，身為小鎮樂團音樂總監，我覺得培養樂迷是很重要的事情。」林韡函了解密蘇里交響樂團團員人數不多，暑假樂團會加入其他團員一起演出，「暑假音樂會很多，但平常2個月1場，這沒辦法培養觀眾，我也提出平常就可以多舉行酒吧音樂會、博物館音樂會等等，讓音樂成為人們生活的一部分。」

「我覺得這麼多年工作訓練下來，最重要的是溝通能力。」林韡函表示，這次他很輕鬆，「因為我已經不害怕說出自己對樂團，對音樂的想法，我想完成甚麼，樂團也很清楚我想得到的藝術上成就感在哪裡，雙方目標一致。」林韡函認為，包括樂迷、贊助到行銷等等都是人與人之間的溝通，「樂團所有的事情，都是音樂總監的事情，都要一直努力。」（編輯：陳政偉）11110812