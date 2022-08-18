解開音樂史懸案 杯底不可飼金魚作詞人為陳大禹

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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）1949年問世的歌曲「杯底不可飼金魚」，過去多標註是台灣作曲家呂泉生作詞作曲，蟲膠收藏家潘啟明提出他購得的節目單顯示，作詞者為中國劇作家陳大出，判斷就是陳大禹。

潘啟明今天接受中央社專訪時表示，這份節目單是他在日本雅虎拍賣網站上以1000日圓購得，以節目單上面當時的電話號碼來分析，節目單可能的時間點落在大正15年（1926年）至昭和35年（1960年）；再加上節目單主辦單位「日中友好協會」是1950年設立，可以判斷這張節目單應該是1950年到1960年間在日本舉行的音樂會。

潘啟明說，節目單上「杯底不可飼金魚」的作詞人是「陳大出」，但以他判斷，極有可能是當時日本並沒有「禹」這個漢字，而找相似的鉛字代替，「無論如何，能夠印證歷史也是很有意義的一件事。」

呂泉生在洛杉磯的家屬也透過呂泉生作品著作權代理人陳俊辰協助呂家家屬發表聲明表示，蟲膠唱片收藏家潘啟明新提出「杯底不可飼金魚」的歌單文物，證明「杯底不可飼金魚」作詞者為陳大禹先生，而並非呂泉生。

身為呂家家屬，將會向隸管版權事務之著作權集管協會撤回呂泉生「杯底不可飼金魚」歌詞版權登記，並表明歌詞著作人為陳大禹。

陳俊辰轉傳呂泉生家屬聲明表示，隨著證明文物的提出，家屬願意將「杯底不可飼金魚」一曲的作詞版權歸還給陳大禹先生後人，為其正名，讓過往的歷史各得其所；但也希望社會大眾能以同理之心，體諒呂泉生當年處境之不易，讓逝者獲得安寧。

家屬認為，呂泉生多年來未以「陳大禹」之名為「杯底不可飼金魚」作詞者一事是「時代的悲劇」。

家屬表示，陳大禹當時因為左翼立場，不見容於1949年瀰漫整肅匪諜風氣的台灣，在「四六事件」爆發後被執政當局列入黑名單，1949年4月中旬悄然從基隆搭船經由香港回到中國，「杯底不可飼金魚」則是在1949年4月18日首演。

在白色恐怖的氣氛之下，呂泉生面臨是否會因與陳大禹的詞曲合作關係，陷入牢獄之災、性命之憂的處境。家屬表示，在呂泉生有生之年，家人從未聽他提過「陳大禹」三字，但直到他晚年移居美國，仍對白色恐怖心存莫大恐懼，過去家屬不明所以，現在終於明白。

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呂泉生家屬聲明中強調，目前市售「杯底不可飼金魚」歌譜共收錄在中國音樂書房發行之「呂泉生歌曲精華集 同聲合唱」與樂韻出版社發行之「呂泉生歌曲集3創作合唱曲同聲篇」、「呂泉生歌曲集4獨唱曲」中，家屬將會委請出版社以貼條方式，在尚未售出的樂譜著作人處，貼上「陳大禹 詞」的名條作為補救，待將來新版再版時重新排版付梓。

呂泉生家屬也表示，有關呂家過去溢領「杯底不可飼金魚」歌詞版稅，將在詳細清查數額之後，全數歸還予陳大禹先生後人，也希望外界能提供陳大禹後人聯繫方式。（編輯：吳協昌）1110818