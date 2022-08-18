「杯底不可飼金魚」膾炙人口 戒嚴時曾列為禁歌

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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）由呂泉生作曲，陳大禹作詞的「杯底不可飼金魚」至今膾炙人口，歌詞「飲啦！杯底不可飼金魚，好漢剖腹來相見」瀟灑豪邁，但這首歌在228事件誕生，戒嚴時期曾列為禁歌。

根據已故文史專家莊永明2012年「莊永明書坊」文章表示，「杯底毋通飼金魚」根據呂泉生自述，有感於1947年發生的228事件，大量台灣人遭到逮捕、槍斃或失蹤，隨後進入白色恐怖時期，對於族群與族群之間的關係更加撕裂，加深隔閡，這首「杯底不可飼金魚」期待當時外省人跟本省人大家都可以坐下來喝杯酒，杯底不要留酒，一飲而盡，往後和樂過生活，有族群融合的寓意。

莊永明曾經親自打長途電話到美國，向呂泉生求證作詞人陳大禹其人其事，呂泉生表示，陳大禹是劇作家，兩人還是同事，這首「閩南語飲酒歌」是呂泉生提出「梗概」，以酒化解恨，再由陳大禹寫詞。

莊永明當時文章中表示，除了228事件經過不久，社會上的肅殺氣氛仍重之外，1949年4月18日「杯底不可飼金魚」正式發表前不到2週，也就是1949年4月6日才剛發生「四六事件」，陳大禹也因為「四六事件」被當局列入黑名單，輾轉夜奔基隆搭船離開台灣回到中國。

呂泉生可說是228事件重要見證人之一，根據莊永明文章中表示，當時呂泉生在台灣廣播電台（今台北228紀念館）上班，228事件引起民怨，一群抗議民眾前往台灣省行政長官公署（今行政院）抗議，不料遭機槍掃射，驚慌中逃離的人，轉往新公園（今228紀念公園），搶占電台，奪取麥克風，向全台廣播，要求對抗陳儀腐敗、專橫政權，還台灣人公道。

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當時呂泉生曾保護電台外省同事，因為他們在路上如果唱不出日本國歌，就會被毆打。「杯底不可飼金魚」發表後的1個月又2天，1949年5月20日，台灣省政府、台灣省警備總司令部以「戒字第壹號」，全省開始實施戒嚴令。

根據二二八事件紀念基金會中文章介紹，「杯底不可飼金魚」這首歌在1960年代初期因「歌詞內容勸人乾杯、飲盡杯中酒之意」，被當時政府認為「飲酒作樂、腐蝕人心」等非政治的理由列為禁歌。但民間則是政府越查禁越流傳，這些歌曲未因查禁而消失，反而傳唱至今。（編輯：吳協昌）1110818