南美館地獄與幽魂展 9月平日上午時段免預約

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台南市美術館配合「亞洲的地獄與幽魂」特展，在農曆7月舉辦3場Cosplay午夜場活動，27日晚間最後場次吸引超過150人變裝參與。（台南市美術館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月28日

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市美術館配合「亞洲的地獄與幽魂」特展，在農曆7月舉辦3場Cosplay午夜場活動，昨晚最後場次吸引超過150人變裝參與，館方今天並宣布9月平日上午入館看展免預約。

台南市美術館今天發布新聞稿指出，農曆7月分別在鬼門開、中元節及鬼門關的隔天，舉辦「頭過身就過」、「猛鬼流水席」、「重回三途川」等3場百鬼漫遊Cosplay午夜場活動，滿足民眾穿著應景特殊服裝，體驗夜闖美術館刺激感的願望。

南美館表示，最終回「重回三途川」昨天晚間登場，邀請藝人郎祖筠及立委賴品妤等人出席，郎祖筠更以主演的舞台劇角色「魔法阿媽」開場演出，現場超過150名報名參加變裝的民眾熱情參與，南美館、春河劇團與台南市文化局也準備藝文活動票券供現場抽獎。

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南美館指出，3場別開生面的Cosplay午夜場活動參與者中，近67%是首次造訪南美館，從外縣市來參加者約75%，說明活動只要有吸引力，都能吸引到外地遊客。

館方表示，「亞洲的地獄與幽魂」特展自今年6月25日開展後，入展間參觀人次已突破18萬人次，9月預約看展將調整為平日週二至週五上午10時至12時55分時段不需預約，購票後就能進場參觀，方便臨時到訪的外地遊客可到館內看展。（編輯：張雅淨）1110828