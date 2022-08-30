張正傑打造金門坑道音樂節 結合東西方藝術之美

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）金門坑道音樂節10月將於金門翟山坑道登場，已參與多年的弦外之音團藝術總監、大提琴家張正傑結合觀光與文化，邀約京劇表演家朱陸豪演出，打造東西方交融的藝術氛圍。

弦外之音團發布新聞稿表示，金門坑道音樂節節目邀請朱陸豪演唱京劇及崑曲，搭配弦樂四重奏重新編曲，襯托戲曲中的情感，讓京劇在固定旋律之下更有戲劇張力。次女高音翁若珮的聖潔歌聲加上坑道內渾然天成的音響效果，展現撫慰人心的強大力量。

琵琶演奏家陳昱蓉將演出琵琶名曲「十面埋伏」，用音樂將楚漢相爭表現得淋漓盡致，刻劃出一幅動人的古戰場音畫。

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弦樂四重奏由大提琴家張正傑、小提琴家蘇顯達與許淑婷、國家交響樂團中提琴首席黃瑞儀等組成弦樂四重奏。四重奏將突破東方戲曲伴奏的框架，在粼粼波光伴隨下，帶領觀眾一同享受迷幻的聽覺饗宴。

金門坑道音樂節將於10月15日及16日登場，由於音樂會地點在翟山坑道內，進場時需經過較多階梯，年長者或行動不便者，請考量行走時安全無虞；參加者須滿7歲以上，7歲到12歲須有成人陪伴。主辦方也提醒場地濕滑，須全程站立觀賞，因應COVID-19疫情，需要全程戴口罩。（編輯：張雅淨）1110830