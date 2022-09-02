動物園被鴿追從此怕鳥 小廚神朱如茵不碰雞頭

（中央社記者張若瑤台北2日電）刀工俐落處理魚、肉，台裔小廚神朱如茵卻有個不碰的禁忌，「我怕看雞頭，不喜歡鳥」。這股噁心感，源自她在紐約動物園被鴿子追後，產生的心理陰影。朱如茵錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享她對未來的憧憬。

今年6月底，中央社特派員尹俊傑在紐約獨家採訪榮獲「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍的台裔女孩朱如茵（Liya Chu），牽起她在回台不到1個月的緊湊行程中，仍挪出空檔，將Podcast全台獨家給了中央社的緣分。

這是一個驚喜的瞬間，當朱如茵一家4口出現在中央社1樓大廳，電梯門一開就入耳的宏亮笑聲，是來自Liya的父親朱家宏（Auston Chu）；緊接著探出頭來俏皮眨眨眼的，是Liya的母親陳詩涵（Iwen Chen）；後面跟著略帶靦腆的哥哥，以及有著羞澀表情的朱如茵Liya。「回台灣的時間不多，去哪我們都是全家出動。」陳詩涵的聲音充滿活力。

攝影棚空間裡，以L型排列的2張長木桌上，擺放老牌鹽酥雞與新口味香香雞，還有無麩質米做的雞蛋糕與懷舊甜點炸湯圓，以及Liya這次回台，最想嘗鮮的豬腳。她毫不遲疑將筷子伸向那一盤糊爛綿軟，Liya夾起肥嫩帶皮的三層肉大口咬下，轉頭看了正想搶食同部位的爸爸相視而笑。

「我跟爸爸很像，在味覺上有天份。」錄音時，Liya一臉促狹望向正在副控室盯著錄影螢幕的父親，「我們會吃一道菜比賽猜食材，再去問廚師答案」。做法式料理為主的朱家宏，很重視環境與步驟，這種力求完美的性格，展現在Liya應對比賽的態度上。

「我可以不吃不喝站在廚房8小時，一直到做出喜歡的味道。」Liya自我要求很高，在洛杉磯參加「小小頂級廚師美國版」比賽期間，就算生病或耳朵因游泳進水而聽不見，都沒放棄過比賽。讓她忍不住落淚惶恐的，竟然是一隻活生生的鴕鳥。

「在節目裡突然看到鴕鳥的頭，我就哭了。」那一集主題食材是各種動物的蛋，但主持人牽出一隻鴕鳥的舉動，真的讓Liya嚇了一跳，「我不喜歡鳥，覺得好噁心，連雞頭都不敢看」。Liya小時候去紐約動物園玩，被一群鴿子追著跑，之後便很抗拒接近飛禽類，「到現在長大還是一樣」。

疫情讓節目延遲近3年才播出，也讓Liya在那裡認識的朋友無法見面，「我們用共同的IG群組聯絡」。沉澱3年，Liya認為自己做菜和當年不太一樣了，「以前只是在廚房裡玩，現在會想傳達一個意義或故事」。

平常吃晚餐，慢工出細活的朱家宏和Liya很少掌廚，但到每年香蕉成熟的季節，全家都會眼巴巴等著Liya做香蕉磅蛋糕，「我放鮮奶油乳酪和巧克力餅乾當內餡，做成大理石蛋糕，吃起來會有不同的口感」。

對自己未來是否真的朝向廚師之路發展，Liya持保留態度，「我高中想加入高爾夫球隊，現在喜歡藝術，不會只專注在畫畫這一塊，也不排斥表演工作，而且可能想當記者」。喜歡出國探索世界的Liya，甚至想過多學幾種語言，還能當翻譯。

Liya回台灣後，發覺同齡的朋友每天忙著念書，她很感嘆，「大家要嘗試不同興趣，不要只專心在功課上。如果小時候沒發現自己想做什麼，長大會更難尋找到方向」。

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「小小頂級廚師美國版」比賽9週都必須待在洛杉磯，Liya和媽媽除了攝影棚，還去了哪些地方？如果有大人版的「頂級廚師」，她還願意參加嗎？疫情改變世界運作方式，Liya待在家都做些什麼？這些內容將在2日「空中小客廳」（https://reurl.cc/ZbZ8Eg）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪（https://youtu.be/lhyAJzHdrxI）。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，第6集將於明天上架。（編輯：張芷瑄）1110902