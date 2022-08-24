小廚神朱如茵見偶像江振誠切磋學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方[影]

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台裔小廚神朱如茵（左）曾榮登實境廚藝節目「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍，她透露偶像是名廚江振誠（右），最近把握暑假與家人返台的她，也實現夢想與江振誠會面，並共同切磋廚藝。（杰德影音提供）中央社記者余曉涵傳真 111年8月24日

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（中央社記者余曉涵台北24日電）小廚神朱如茵Liya趁這次暑假返台，也與她的偶像名廚江振誠以紅燒牛肉麵為主題一起切磋廚藝。朱如茵說，從沒想過可以用炭烤的方式料理，不一樣的煮法，會發想出不一樣的東西。

台裔女童朱如茵3年前以10歲之齡榮登實境廚藝節目「小小頂級廚師美國版」（MasterChef Junior USA）第8季冠軍，接受中央社專訪時也提到偶像是江振誠。

朱如茵今年暑假也趁空檔與家人一同返台，並且也實現夢想與江振誠會面，共同切磋廚藝，參與一整天的實習，從旁學習從備料、烹飪到最後擺盤外，也與家人一起到江振誠開的餐廳RAW用餐。

朱如茵今天接受媒體聯訪說，真的沒想到可以來這邊，這裡的每道菜都很特別。

江振誠以台灣經典料理紅燒牛肉麵為主題，和朱如茵一起在餐廳切磋廚藝，在料理前，江振誠告訴朱如茵每個人都有屬於自己的獨特味道（uniqueness），並提點朱如茵在料理過程中要找到屬於自己的味道。

提到江振誠和爸爸做的牛肉麵，朱如茵說，從沒想過可以用炭烤的方式料理，不一樣的煮法，會發想出不一樣的東西，每次不一定都是好吃的料理，必須要一直試。

江振誠為了呈現自己從小到大熟悉的牛肉味道，他請朱如茵先用烤盤為牛肉增添煙燻味道，並親手為牛肉「馬殺雞」，讓牛肉能夠在燉煮時更入味。在料理紅燒湯頭時，江振誠也不吝傳授相當實用的料理順序技巧，也就是如果想要讓湯更入味，各式蔬菜調味要先放進湯裡，下菜的順序會大大影響味蕾的感受。

朱如茵看完後直呼「好酷唷」，甚至對於江振誠獨門教授的牛肉麵說「我不會跟別人分享，只會在家裡吃。」

影片來源：中央社

除了準備牛肉麵外，江振誠與朱如茵也共同準備法式經典蔬食料理普羅旺斯燉菜（Ratatouille），在這道菜的備料過程中，江振誠也詢問朱如茵「在一間真正專業的餐廳是什麼感覺」 ，朱如茵則回答「有點緊張，但就是個學習的經驗。」

朱如茵表示，未來不一定會朝廚師這條路前進，但就像名廚江振誠除了廚藝外，也鑽研雕刻、畫畫等才藝，並將藝術的喜好投注在擺盤和菜色搭配上，期許自己未來的志向也可以很多元。

對於跟江振誠見面，朱如茵說，同樣是廚師的爸爸比我還興奮，就像一個小孩子看到小狗狗一樣，甚至比她還開心。

朱如茵指出，如果未來50歲的時候，想開一個有花園的餐廳，讓客人進餐廳前可以挑選自己喜歡的菜，兼具環保與創意，她也說之後若開餐廳會邀請江振誠來用餐。

至於長大後是否會參加成年人才能參與的「美國頂級廚師」，朱如茵則說，如果有時間，應該會想要，但不知道長大後想法會不會改變。（編輯：張芷瑄）1110824

小廚神Liya（左）與名廚江振誠（右）共同切磋廚藝、參與一整天的實習，學習備料、烹飪與擺盤。（杰德影音提供）中央社記者余曉涵傳真 111年8月24日