台裔朱如茵10歲登廚神 超強抗壓性令父母驚豔

（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）台裔女童朱如茵3年前以10歲之齡拿下「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍，自我要求超高的她廚藝精湛且臨危不亂，父母替她開心之餘，也對她展現的超強抗壓性刮目相看。

「小小頂級廚師美國版」（MasterChef Junior USA）第8季2019年就錄製完成，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行及頻道臨時抽換節目等因素影響，直到今年3月17日才首播。6月23日播畢、朱如茵（Liya Chu）奪冠結果揭曉，全家總算可不受保密條款限制，對外分享喜悅。

8月將滿14歲的朱如茵今天在紐約市近郊哈茲戴爾（Hartsdale）父母經營的餐廳「天府之國」（Fantasy Cuisine），和來自台灣的父親朱家宏（Auston Chu）與母親陳詩涵（Iwen Chen）一同接受中央社專訪，暢談烹飪之路、參賽心得及對台灣的感情。

朱如茵坦言，曾懷疑「小小頂級廚師美國版」第8季是否還會播出，忍了3年節目播畢，她終於能和親朋好友分享奪冠的喜悅，「我很高興，很謝謝」。

問到朋友得知她奪冠後有何反應，朱如茵回答：「我朋友就開始叫，跑到我那裡抱我，我很開心。我3年前一直想跟我朋友講，因為這對我來說是很重要的事、很獨特的東西，我沒辦法跟別人講。可是現在我可以跟他們開心地講，跟他們表達我很開心。」

朱如茵約5歲時對父母在家下廚一舉一動產生興趣，跟著學習做菜，還會到父母經營的餐廳廚房表達願意幫忙。到了9歲，她發現自己真的可以跟著父親做菜，萌生報名參加「小小頂級廚師美國版」的念頭。

陳詩涵形容這過程是「誤打誤撞」。朱如茵當時看到同學參加前一季節目，自覺可以做得更好；她的父母原本想讓女兒體會過程有多艱辛，沒想到替她報名後，個性好強的朱如茵在選拔過程一路過關斬將，成為16名參賽者之一。

朱如茵個性追求完美，但深知沒有人是完美的，比賽過程抱持平常心有助她最終奪冠。

談到如此超齡成熟心態從何而來，朱如茵說：「這是從我爸爸來的，因為我小時候想要跟他做一樣的東西，我沒辦法做到，因為他知道怎麼烹飪很久了，可是我現在開始，絕對不會做到完美。沒有人第一次做菜就會做到最好，一定要練習，經歷不斷練習就會做得很好。」

朱如茵在決賽關鍵時刻切到拇指，簡單包紮處理後繼續跟時間賽跑、及時完成料理，但這在她眼中並非參賽過程最大挑戰。

她回憶，錄影期間最大挑戰是首集面對倒數計時，四周都是攝影機與工作人員，自己緊張萬分，仍炮製出參賽期間個人最滿意的蜜汁烤鰻魚米粉。隨著集數增加，她漸漸克服緊張，愈來愈自在，把錄影現場廚房當作自己家一樣。

朱如茵奪冠拿到10萬美元（約新台幣297萬元）獎金。她說，打算拿獎金支付大學學費，如果還有剩，想出錢帶父母去旅遊，「因為沒有他們，我不知道怎麼煮飯，他們是我開始煮飯的靈感來源」。

陳詩涵3年前全程陪伴朱如茵在洛杉磯錄影，回首這段歷程，她說：「這一路陪她，我們在洛杉磯待了9個禮拜，我看著她這樣子努力，然後她對自己的要求，因為她的個性其實蠻要求完美的，也希望自己能做到好，所以我真的很替她感到驕傲。」

陳詩涵將在家下廚當成凝聚家人力量的機會，樂見女兒因此喜歡做菜，但不必然希望朱如茵步上廚師之路或往廚藝學校發展，與朱家宏的看法不謀而合。

朱家宏提到，很多人知道朱如茵喜歡做菜後好奇她長大後是否會接棒經營餐廳，或當廚師，「其實我們沒有想那麼多，我們沒有設限任何東西」。

他說：「就像她參加『小小頂級廚師』比賽，都不是在我們人生計畫裡面，因為我們相信一件事，小孩子是沒辦法被計畫的，她只有辦法做她想要做的事。現在我們一直在問她『妳要想好啊，妳念高中很快就結束了，妳要想好妳真正的興趣是什麼』，不是名校沒關係，但妳一定要做妳最喜歡的事，這樣妳的人生才會快樂。」

隨著朱如茵走紅，有些粉絲光顧餐廳時會詢問何時能看到她。朱家宏感謝外界支持之餘，認為生活應該不會有太大改變，「這一切東西對我們家來講就是她的一個人生經驗，就是這樣而已」。

他說：「外界可能會覺得我們從此以後飛黃騰達，其實她本身調適得非常好，她還是在做她現在有興趣的事，打球、念書、跟朋友玩樂，就跟普通人一樣。」

看完整季16集，朱家宏對女兒有更深的認識，並非她有多會做菜，而是她「抗壓性太強了」。

朱家宏說：「我相信一件事，只要她將來長大，想要做的事都可以做得很好。因為在這樣的環境裡，她依然有辦法沉穩地表現出她自己想要表達的廚藝、各方面的技巧，還可以跟主持人們應對進退、應答如流，我覺得這是非常不容易的。」（編輯：郭中翰）1110626