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阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光[影]

2022/2/16 22:09（2/18 09:35 更新）
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台灣旅法YouTuber阿辰師多年介紹法國料理，以獨特直白的風格在亞洲積累了高人氣，在里昂料理界也打開知名度，法國電視台也拍攝報導。他告訴中央社，很高興努力被看到，將繼續致力於台法美食交流推廣。（阿辰師提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年2月16日
台灣旅法YouTuber阿辰師多年介紹法國料理，以獨特直白的風格在亞洲積累了高人氣，在里昂料理界也打開知名度，法國電視台也拍攝報導。他告訴中央社，很高興努力被看到，將繼續致力於台法美食交流推廣。（阿辰師提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年2月16日
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（中央社記者曾婷瑄巴黎16日專電）旅法台灣知名YouTuber阿辰師昨晚登上法國電視台，接受訪問，並被稱為「里昂的亞洲大使」。他告訴中央社，很高興心血能被看見，也會繼續透過美食來推動台法雙向交流。

法餐背景的台灣YouTuber阿辰師昨天躍上法國3台（France 3）隆河-阿爾卑斯（Rhône-Alpes）地方台，報導阿辰師在里昂多年拍攝影片的成功與心路歷程。

主持人介紹時說道，「大家稱他Chef Chouchou，這位來自台灣的網紅在亞洲可是知名人物，他拍攝的法式料理影片擁有上百萬次觀看」。

這天他回到之前工作的已故法國廚神保羅．包庫斯（Paul Bocuse）旗下餐廳L’Institue，拜訪大廚並挽起袖子下場幫忙，法國3台採訪團隊則在一旁記錄著阿辰師拍攝影片的過程。旁白說，過去的員工，「變成了Chouchou大廚、亞洲的明星YouTuber」。

報導指出，阿辰師成功的祕訣，是他帶著相機走進廚房，並「毫無禁忌」帶領觀眾認識法國料理的拍攝風格。被稱為「里昂的亞洲大使」的他向電視台表示，非常想將法式料理介紹給世界。

有超過46萬訂閱的阿辰師告訴中央社，他是在一次拍攝活動中遇到法國3台工作人員，對方覺得自己把法式料理介紹給亞洲人的「Chef Chouchou阿辰師」頻道很特別，才有了這次的機緣。

報導也介紹了阿辰師去年受邀參與里昂公益餐車活動，並號召台灣旅法廚師共同推出台灣菜的影片。

影片來源：Chef Chouchou阿辰師

阿辰師不改影片中的豪邁口氣向中央社說，能登上法國電視台他覺得「蠻爽的」。他指出，當初他的頻道也曾經沒人看、沒收入，但他沒想過放棄，繼續堅持理念，「花了心血推廣，現在終於有人看到，有種苦盡甘來的感覺」。

此外，穿著繡有台法國旗廚師服、戴著台灣國旗口罩的阿辰師也表示，他的推廣是雙向的，在向亞洲介紹法國料理的同時，也在向法國人介紹台灣。

除了台灣餐車等活動外，他也總是會不經意地提到台灣，讓大家知道他來自哪裡，透過行動影響他人。「所以很多時候，都是法國大廚會主動幫忙推廣，或是向別人強調我是台灣人」。

他之前原本也計劃要召集在里昂做料理的台灣人，藉由國慶日等特殊節日舉辦「台灣餐會」，邀請法國當地重要人士共襄盛舉，但卻因COVID-19疫情而被迫擱置，目前也希望能再次規劃，進行另類的台灣美食外交。

集結台灣旅法料理人也是阿辰師頻道的一大賣點，對此他說：「台灣有很多有想法的廚師，非常厲害，所以就想找來介紹給大家。」

阿辰師說，他未來會繼續用充滿創意與個人特色的方式，藉由美食來推動台法交流。至於電視台將他稱之為「明星YouTuber」，他則笑著告訴中央社，「不要這樣叫，我壓力有點大」。（編輯：黃自強）1110216

住在里昂的知名料理網紅阿辰師昨晚登上法國電視3台，報導稱他為「來自台灣的亞洲明星YouTuber」、「里昂的亞洲大使」。阿辰師笑著向中央社表示，叫他明星讓他備感壓力。（阿辰師提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年2月16日
住在里昂的知名料理網紅阿辰師昨晚登上法國電視3台，報導稱他為「來自台灣的亞洲明星YouTuber」、「里昂的亞洲大使」。阿辰師笑著向中央社表示，叫他明星讓他備感壓力。（阿辰師提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年2月16日
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