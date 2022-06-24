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台裔10歲女孩小小廚師奪冠 存獎金繳大學學費

2022/6/24 15:37（6/24 15:52 更新）
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台裔10歲女孩小廚神莉亞（前中）奪得「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍與10萬美元（新台幣297萬元）獎金。（圖取自twitter.com/MasterChefJrFOX）
台裔10歲女孩小廚神莉亞（前中）奪得「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍與10萬美元（新台幣297萬元）獎金。（圖取自twitter.com/MasterChefJrFOX）
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（中央社紐約23日綜合外電報導）台裔10歲女孩小廚神莉亞（Liya）在今晚播出節目中奪得「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍與10萬美元（新台幣297萬元）獎金，她計劃在高中畢業後用這筆獎金繳大學學費。

由於節目是3年前拍攝，播出檔期一延再延，參賽時莉亞是10歲的小女孩，如今已經是13歲的少女了。

現居紐約州斯卡德爾（Scarsdale）的莉亞接受美國Parade雜誌訪問時說：「我想展現出烹飪不僅僅是製作食物，實際上是一種創造力，可以從生活中暫時解脫。對我來說，烹飪是一種休息、自由，是我與家人共度的時光，所以我很高興能在我的菜餚中展示這一點。」

莉亞在比賽期間常將台式料理入菜，交出中西合璧的佳餚，除首集的米粉料理，也曾端出以挖空鳳梨盛裝的核桃蝦仁鳳梨炒飯、金箔豬肉水餃等，都讓評審讚不絕口。

她在決賽中展現自身文化和家庭傳統，將蔥油餅佐油煎鴨胸、乾煸四季豆、味噌茄子端上餐桌。甜點部分，她製作了椰香班蘭奶凍、珍珠和百香果醬。

參賽至今3年後，莉亞被問到她要開一家鐵板燒壽司餐廳的夢想是否有改變時，莉亞說現在傾向於開一家有花園或農場的餐廳，就可以自己控制入菜的原料，提供用餐者健康餐點。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110624

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