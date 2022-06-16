台青外帶珍奶領越南風騷 山寨難追品管尾燈

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台灣青年邱偲哲（右）與創業團隊於COVID-19疫情期間在越南開了一家又一家「只做外帶」的珍奶店，無懼疫情考驗業績逆勢成長2成。圖為邱偲哲向員工講解調飲的注意事項。中央社記者陳家倫河內攝 111年6月16日

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（中央社記者陳家倫河內16日專電）COVID-19疫情重挫全球各產業，卻讓一群台灣年輕人在越南創業賣珍奶虧損3年後靠著「只做外帶」獲利翻身。越南民眾歷經疫情慢慢接受外帶，幫助他們不到3年在全越展店近200家。

珍珠奶茶在越南名氣響，上街訪問幾乎人人都愛，不少當地與外國創業者都想靠這一味立足越南，競爭激烈可想而知。邱偲哲與專科同學葉力琾、吳昌鴻3人創業團隊就這樣在珍奶的紅海中與各方廝殺，虧損長達3年。

「創業就是不斷地調整與應變」，來越南5年多的邱偲哲說，團隊直到2019年下半年才重新訂定方向轉而開起「只做外帶」的珍奶店。與市售動輒一杯3萬越南盾（新台幣約38元）起跳的珍奶價格相比，他們一杯只賣1.9萬元。

越南民眾飲食習慣偏好內用，「只做外帶」是逆著市場走。邱偲哲解釋，團隊是先設定好產品價格，才回頭想該怎麼抓成本，而節省租金能省下大筆開銷，狹小的店面沒有內用空間，除了「只做外帶」根本別無選擇。

邱偲哲與團隊在2019年8月投身首家「只做外帶」的珍奶店並逐步拓展版圖，當年底COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球疫情來襲，大多行業只能慘澹經營，他們的業績卻正醞釀翻紅。

越南在2020年1月通報首例COVID-19病例，期間曾祭出數次「禁足令」，要求民眾除非必要否則不准外出。民眾受限當時的防疫管制，無論是用餐、品茶都只能帶回家，也讓邱偲哲與團隊意外坐收「政策紅利」。

後來儘管越南防疫限制鬆綁，民眾的消費習慣已被這場疫情改變，技術平台Gojek統計，2022年首季，在Gojek平台訂餐的用戶數量增加近一倍，其中河內市與胡志明市兩大城市的新增用戶數分別增加160%、80%。

邱偲哲說，COVID-19疫情期間，從2020年3月原本不到20家店到現在兩年多過去，直營店與加盟店算一算已有近200家，插旗河內市、胡志明市與周邊地區，且疫情期間業績平均成長2成。

「只做外帶」取得初步成功，邱偲哲不否認當中有運氣成分。隨著民眾愈來愈懂吃、對食安要求提升，團隊近來導入「開放廚房」概念，讓消費者看到濾水器與飲品調製過程，並開闢空間讓外送員、來店客能坐著等餐。

只是新興市場雖更願意嘗鮮，喜新厭舊程度也更甚，邱偲哲與團隊原先只賣珍珠奶茶、抹茶奶茶、芋頭奶茶、巧克力奶茶4款，且均一價1.9萬元；後來還推出2.5萬元均一價的飲品如黑糖珍珠鮮奶等，公司從3人團隊增至50多名人員。

事業小有斬獲之際，山寨抄襲接著來，同業從奶茶價位、促銷方式、宣傳DM、門市風格全盤照搬。邱偲哲認為，重點在於品質與管理，這些精髓別人要山寨很難，與此同時，團隊也自我要求不斷創新以迎接各種挑戰。

越南在2018年美中貿易戰後受到外資擁戴，部分民眾對於來越南工作、創業躍躍欲試。邱偲哲認為，「現在來越南仍不嫌晚」，越南的人口紅利至少還有20年，足以讓創業者在嘗試錯誤中摸清方向。

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但他提醒，創業成功率原本就很低，何況還面對外國市場，務必做好功課。邱偲哲談起虧損的那3年餘悸猶存，發薪日得四處籌錢，更曾好幾個月一天只吃一餐泡麵，「你問我會不會吃到想吐，根本沒心情想這些。」

邱偲哲表示，在創業低谷時會對自己產生很多懷疑，「該繼續撐下去嗎？」慶幸的是團隊總能以互相打氣取代指責，現在公司由葉力琾擔任總執行長，他與吳昌鴻分管北越與南越地區，盼有朝一日能布局周邊國家。（編輯：韋樞/馮昭）1110616

越南民眾愈來愈懂吃，對食安也開始講究，邱偲哲與創業團隊導入「開放廚房」概念，讓消費者可以清楚地看到珍奶的調製過程。中央社記者陳家倫河內攝 111年6月16日

邱偲哲、葉力琾、吳昌鴻（由左至右）3人是專科同學，結伴到越南創業開珍奶店，由葉力琾擔任總執行長，邱偲哲與吳昌鴻分管北越與南越地區，盼有朝一日能前往周邊國家布局。（吳昌鴻提供）中央社記者陳家倫河內傳真 111年6月16日