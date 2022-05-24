伊斯坦堡珍奶店堅守台味 樹懶圖助攻吸引年輕人[影]

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡21日專電）伊斯坦堡「怪獸茶亭」及Poppin’ 珍奶店各站行銷光譜兩端，分別主打正宗台灣珍奶及新創口味，配搭熊貓及樹懶討喜商標，成功在對異國食物接受度不高的土耳其開疆闢土，各自擁有一票鐵粉。

珍珠奶茶店「怪獸茶亭」（Monster Teashop）主店位於伊斯坦堡貝西克塔斯區（Besiktas），即使非假日時段，仍可見顧客接續上門。分店位於與海峽相隔的卡迪科伊（Kadikoy）區，人氣不輸主店，時有學生、旅居在土耳其的外國人來踩點拍照，也有熟客週週報到。

「台灣每條街道、每個角落都有珍奶店，珍奶已經成為日常。」怪獸茶亭業者梅赫邁特（Mehmet）曾外派台灣工作，從此愛上台灣美食，包括招牌飲料珍珠奶茶，因此有了把珍奶帶回土耳其的想法。

商標樹懶的靈感則來自女兒的童書。他對中央社表示，想藉由慵懶動物，讓客人頓時擺脫都會生活的壓力及混亂，來店內放鬆，像樹懶一樣偷懶。

即使開業規畫及商標構想一一到位，梅赫邁特擔心美食帝國土耳其對外地口味接受度低而有些忐忑，「土耳其對異國菜有些先入為主的想法，對亞洲料理更是。我們要嘛喜歡，要嘛討厭」。

基於對珍奶的熱情，梅赫邁特決定放手一搏，輸入正宗台灣珍奶。不過，他並非首位在伊斯坦堡開珍奶店的業主。

號稱伊斯坦堡第一家珍奶店的Poppin’ Bubble Tea & Coffee也位於卡迪科伊，除了依顧客喜好調整飲料外，也推出「Poppin實驗室」，提供多種甜度、口味及珍珠或寒天等配料等超過5000 種不同組合飲品，並以川普（Donald Trump）及瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）等名人為茶名，增加店家能見度。

Poppin' Bubble Tea & Coffee號稱伊斯坦堡第一家珍奶店，除了依顧客喜好調整口味外，也推出超過5000種組合的飲料。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年5月24日

除了珍珠奶茶，怪獸茶亭也賣水果茶、抹茶拿鐵及奶蓋茶等，其中黑糖珍奶最受歡迎，「藍色愛琴海奶茶」（上排右2）緊追在後。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年5月24日

大一生艾萊（Esma Ipek Eray）經朋友介紹來Poppin’後，一試成主顧，首推藍莓花茶，同行友人則愛「碧昂絲（Beyonce）」拿鐵及水蜜桃口味的「金卡戴珊（Kim Kardashian」茶。

梅赫邁特說，有的珍奶店主打珍珠，有的使用土耳其原料製作珍珠，也有店因地制宜，適應當地食客口味。怪獸茶亭主打原汁原味，不但從台灣進口主原料，「首席珍珠師」更在台灣受訓，與其他店相較之下顯得檔次不同。

一路堅持台味，顧客的肯定格外珍貴。梅赫邁特表示，「許多上門的客人告訴我，我們家的珍奶和他們在亞洲、台灣嚐到的味道一樣，這讓人雀躍，因為（這代表）我們走在正確的軌道上」。

除了珍奶，這裡也賣水果茶、抹茶拿鐵及奶蓋茶等，其中黑糖珍奶最受歡迎，由蝶豆花、寒天、牛奶及蜂蜜製的「藍色愛琴海奶茶」緊追在後。

高中生攸努瓦（Gokce Univar）是亞洲文化粉，在朋友推薦下前來朝聖。她受訪表示，珍珠是土耳其飲料裡沒有的東西，讓人喝起來更愉快。英文老師林西（Lindsey）則透過短影音串流平台TikTok得知茶亭資訊，珍珠帶來驚喜的口感讓她一試成主顧。

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怪獸茶亭吸引大批年輕族群上門，來自巴基斯坦的社群媒體經理穆查法（Fatima Muzaffaf）功不可沒。同為異鄉人，穆查法了解社群媒體是遊子最重要的資訊來源之一，舉凡餐廳評價到生活瑣事，樣樣依賴社群資訊，這使她以Instagram為行銷主戰場，「天天發文，顧客互動剪影等都可以分享，讀者反應也好」。

一如百工百業，怪獸茶亭人氣再旺，也難逃COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響。梅赫邁特坦言，供應鏈中斷重挫茶亭生意。員工面臨減薪，仍給予支持，因此茶亭挺過疫情，也使他能一本初衷，著手在首都安卡拉及濱愛琴海省份伊茲米爾（Izmir）等地開設分店，向更多土耳其人推廣珍奶文化。（編輯：馮昭/ 周永捷）1110524