印度德里再添台式珍奶店 堅持純正台灣味[影]

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印度德里再添一家台灣珍珠奶茶店，25日正式開幕營業，駐印度代表葛葆萱（前左）偕同多名代表處人員、台商及貿協人員到場祝賀。後方站立者為店主朋藏（L. P. Pontsang）。中央社記者林行健德里攝 111年3月28日

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（中央社記者林行健新德里28日專電）隨著印度COVID-19疫情趨緩，德里再添一家台式珍珠奶茶店，印度店主堅持使用台灣食材與配方，讓民眾不必遠赴台灣，也能原汁原味地品嚐到這款台灣特色飲料。

店名為Tea Bear，就連商標上也是一隻喝著珍奶的台灣黑熊，這家台灣珍奶店開在德里大凱拉西區一區（GK-1）的M區市場，經過一段時間試營運後，25日正式營業。

中華民國駐印度代表葛葆萱伉儷、代表處人員、印度德里台灣商會會長陳寶東、外貿協會駐新德里辦事處主任吳賀彬及當地政要都到場祝賀；現場還有喇嘛祈福，希望生意興隆。

葛葆萱表示，珍奶店的開設有助增加台灣在印度的能見度，也能促進台灣奶茶原料及設備對印度的出口；陳寶東也認為，飲食文化在民間交流中扮演重要角色，期待這家台灣珍奶店能在印度快速成長，增加雙方交流的深度與廣度。

店主朋藏（L. P. Pontsang）來自印度東北地區，是跨足房地產、文化、觀光及人力仲介的印度企業家，多年前在台灣品嚐了珍珠奶茶後一直念念不忘，決定引進印度，於是開始與台灣業者接洽。

朋藏向中央社表示，這家店早在一年多以前就準備開幕，只是遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，只好一直延後。

不久前，印度政府因疫情趨緩宣布取消除口罩以外的所有防疫限制，於是朋藏看準時機，決定開店。

朋藏說，店裏的珍奶食材都是從台灣進口，在正式營運之前，員工也透過視訊方式接受台灣業者的訓練，因此販售的珍奶是純正台灣口味，沒有做在地化的口味調整。

他表示，印度年輕人非常喜歡台灣珍奶，試營運期間來店品嚐的民眾還會帶家人前來，因此他有信心台灣珍奶會被印度市場接受。

未來幾個月，朋藏規劃在德里繼續展店，讓更多印度人喝得到美味的珍珠奶茶，「他們常喝台灣珍奶，就會對台灣有更深的印象，會記得台灣是印度的朋友」。（編輯：郭中翰）1110328