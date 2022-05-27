本田仁美難忘台灣珍奶 學好中文盼翻唱「那些年」

（中央社記者王心妤台北27日電）日本女星本田仁美參加韓國限定女團IZ＊ONE，解散後回到日本女團AKB48發展。她曾來台開唱，難忘珍珠奶茶與古早味蛋糕，目前積極學習中文，希望下次能翻唱中文歌「那些年」。

本田仁美因參加韓國選秀節目PRODUCE 48加入限定團IZ＊ONE並在韓國出道，團體解散後回到日本女團AKB48發展，AKB48近日推出單曲「前男友」，本田仁美首度站上「C位」（指團體中心位置）。

本田仁美接受台灣媒體訪問表示，首次站上C位有夢想成真的感覺，第一時間就和父母分享好消息，「他們很為我高興，因為我在栃木縣出生，爸媽總是搭新幹線來東京接送我，所以有報恩的感覺。」

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本田仁美表示，因為IZ＊ONE有很多成員，要在短暫的表演時間被大家認識跟記得，是一件很困難的事情。她表示，以前不擅長看著鏡子練習跳舞，但強迫自己練習後，努力的成果都有被粉絲看到，「努力和成果有關係的，這個過程讓我看到不一樣的自己。」讓她更積極改變自己，也決定學習中文。

本田仁美2019年曾與團體IZ＊ONE來台開唱，第一次到台灣就被熱情粉絲感動。她難忘台灣美食，尤其是便宜的手搖店。本田仁美表示，「很想再去台灣喝珍奶，也很喜歡鳳梨酥和古早味蛋糕。」她也提到近日積極學習中文，並現場以中文唸出「我喜歡吃麵包」、「我想喝奶茶」，希望有機會翻唱中文歌「那些年」。（編輯：屈享平）1110527