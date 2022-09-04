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台北愛樂婦女合唱團20週年音樂會 吟唱希望之歌

2022/9/4 09:51（9/4 10:14 更新）
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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）慶祝成立20週年，台北愛樂婦女合唱團將以「希望之歌」為主題舉行音樂會，希望在全球疫情不歇、戰爭紛亂的大環境裡透過合唱，為樂迷也為困境中的身心靈帶來正面能量。

台北愛樂文教基金會發布新聞稿表示，台北愛樂婦女合唱團隸屬台北愛樂文教基金會，由各行各業愛好歌唱的職業女性組成，成團20年期間從25人團隊發展成100多人的大型女聲合唱團，一路從台北松怡廳、中山堂唱到日本，每年在國家音樂廳定期展演，並獲得多項合唱賽事獎牌殊榮。

近年在指揮傅湘雲率領下積極提升演出能量，除了精進聲音表現和詮釋技巧，還融入劇場美學觀點，結合肢體動作、走位、服裝與道具，表現合唱多元性。

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這次音樂會以「希望之歌」為題，曲目精選台灣及歐美當代創作，也將帶來委託國際知名作曲家John Pamintuan和Sander Choi為台北愛樂婦女合唱團創作的專曲。這次也邀請台北愛樂少年弦樂團開場，共演韋瓦第經典聖樂之作「光榮頌」，婦少兩世代攜手詮釋這部永垂不朽的頌讚之歌。

「想望－希望之歌」2022台北愛樂婦女合唱團年度音樂會暨成立20周年歡慶音樂會，將於9月5日登場，地點在台北國家音樂廳。（編輯：陳仁華）1110904

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