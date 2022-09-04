「艾爾登法環」漫畫化 人氣角色陸續登場

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（中央社記者王寶兒台北4日電）RPG遊戲「艾爾登法環」至今全球銷售量突破1660萬套，如今除遊戲外，其世界觀也延伸改編為漫畫「ELDEN RING 黃金樹之路」，今天開始連載，不少遊戲人氣角色將陸續登場。

台灣角川今天發布新聞稿表示，株式會社KADOKAWA旗下免費網路青年雜誌COMIC Hu，今天起將開始連載改編自「艾爾登法環」世界觀的搞笑新作「ELDEN RING 黃金樹之路」，首日連載將一次刊登2話。

「艾爾登法環」由FromSoftware開發、萬代南夢宮娛樂發行，目前全世界累積銷售量突破1660萬套。為了來自世界各地的玩家，漫畫化作品「ELDEN RING 黃金樹之路」，除日文外，包含英文、繁體中文等多達11種語言版本的漫畫也將同步展開。

「ELDEN RING 黃金樹之路」原作為ELDEN RING（FromSoftware），漫畫由飛田ニキイチ創作，其過往創作包含「邪劍先生十分搖擺」。

「ELDEN RING 黃金樹之路」描述「褪色者．褪夫」一貧如洗地被丟到交界地寧姆格福，並在那裡遇見少女「梅琳娜」，梅琳娜對他提出條件，要他順從指引前往黃金樹。

台灣角川表示，包含半狼布萊澤、惡兆妖鬼瑪爾基特、接肢的葛瑞克以及超人氣角色魔女菈妮等玩家們熟悉的角色與重要人物，都將於漫畫中登場。（編輯：張雅淨）1110904