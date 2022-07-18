航海王將進入最終章 尾田榮一郎公開手寫信

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本高人氣漫畫「航海王」將進入最終章，漫畫家尾田榮一郎18日公開親筆手寫信，表示接下來的劇情會更加精彩。（圖取自twitter.com/Eiichiro_Staff）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京18日綜合外電報導）連載25年後，日本高人氣漫畫「航海王」（ONE PIECE）將進入最終章，漫畫家尾田榮一郎今天公開親筆手寫信，表示接下來的劇情會更加精彩，要大家「繫好安全帶」。

這部描述「魯夫」想奪得大秘寶、成為海賊王的冒險故事，吸引全球粉絲的關注，熱賣4.9億冊。

尾田榮一郎6月初宣布將休息一個月，一改往常一星期出刊一次的步調，因為他的活動實在太多，包括要為這部長青連載漫畫準備最終章。

目前休刊中的「航海王」將在25日出刊的「週刊少年Jump」恢復連載，為了紀念最終章即將揭幕，尾田榮一郎在推特公開了親筆信。

他在信中寫道：「從小就想像，要畫出一部結局超燃的漫畫…！能不能畫出來啊…！！還有一點就要結束『航海王和之國篇』，準備工作差不多完成了。花了25年啊！」

他也表示，即使過去二十多年沒有持續追蹤「航海王」的讀者也不用擔心，可以在最終章直接跳進來，不用怕跟不上。因為「現在開始才是真正的『ONE PIECE』啊！！」

尾田榮一郎寫道：「我即將揭開這個世界至今種下的所有謎團，非常精彩，請大家繫好安全帶！」

航海王漫畫1997年在日本開始連載，電視動畫版2年後首播。

自此之後，航海王變成了全球性的文化現象，尾田榮一郎並創下「單一作者發行量最多的系列漫畫」金氏世界紀錄。

去年，航海王電視動畫播出第1000集，還在美國和法國舉行特映會。法國是僅次於日本的全球次大漫畫和動漫市場。

Netflix也在準備航海王真人版影集。粉絲臆測，這將把這部作品推上全球無人不知無人不曉的地位，與「星際大戰」（Star Wars）和「哈利波特」（Harry Potter）並駕齊驅。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110718