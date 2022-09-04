台灣月琴民謠祭12週年 同好不畏風雨參與演出

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）北投在地音樂人陳明章創立台灣月琴民謠協會，每年都在中秋前後舉辦月琴民謠音樂盛事「台灣月琴民謠祭」，去年因疫情停辦一年，今年恢復舉行，超過百名月琴同好不畏風雨參演。

台灣月琴民謠協會今天發布新聞稿表示，民謠祭於9月3日在北投溫泉博物館展開，今年邀請北投百年獅藝獅頭旺劇團，為民謠祭祈福並揭開序幕；北投國小月琴社、百合花樂團主唱林奕碩、叫小賀樂團、國寶貓咪家族、旭陽民俗車鼓劇團及陳明章&福爾摩沙淡水走唱團都參與演出。

洪建全基金會執行長張淑征也到場，將基金會已絕版45年重新復刻的「陳達和他的歌」送給陳明章。陳明章表示，陳達的音樂感動了當年20多歲的他，也開啟他向土地學習的契機。陳明章也說，會將所學一代一代傳承，透過民謠祭這個舞台，讓月琴民謠文化能夠不斷「生根、傳承、創新、演繹」，持續彈唱。

台灣月琴民謠祭12週年，主視覺圖案由92歲畫家曾鳳麗所創，作品運用鮮豔活潑色彩、筆觸童趣純樸，花、鳥、蝴蝶栩栩如生。展場還有一個限定時刻、限定光線的必拍美景，必須在晴天夕陽西下傍晚4時到5時光線映照整個榻榻米，就可以拍攝到絢麗七彩光染北投溫泉博物館的瑰麗景象。

民謠祭期間除了靜態展覽外，也將舉行「月琴民謠講唱會」，邀請雲林旭陽民俗車鼓劇團、恆春民謠促進會、滿州民謠促進會、壯三新涼樂團、楊秀卿說唱藝術團、曾伯豪，以車鼓、恆春民謠、本地歌仔、唸歌、歌仔戲等，呈現月琴的多元音韻。

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10月1日及2日則有「傳承、香火、世代情：台灣民謠薪傳音樂會」，包括陳明章、李炳輝、福爾摩沙淡水走唱團、許景淳、微笑唸歌團、旭陽民俗車鼓劇團、木子、雙生仔、張雅淳、農村武裝青年等多位國寶與新聲輪番登台演出。音樂人陳永淘、桑布伊、戴曉君等也將首度參加演出。

民謠祭自即日起到10月2日止，包括月琴展覽、民謠講唱會、講座工作坊及音樂會等活動，歡迎民眾參加。（編輯：張雅淨）1110904