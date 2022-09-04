更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平達100全壘打400三振 大聯盟史上第2人
運動

大谷翔平達100全壘打400三振 大聯盟史上第2人

不斷更新／颱風軒嵐諾陸警解除 全台交通活動異動
生活

不斷更新／颱風軒嵐諾陸警解除 全台交通活動異動

達比修有奪日美職棒累計3000三振 日籍投手第2人
運動

達比修有奪日美職棒累計3000三振 日籍投手第2人

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

世界52座島嶼融入設計 每天在日曆上跳島旅行

2022/9/4 19:24（9/4 20:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣設計團隊「島上製造生活設計所」推出2023「世界島嶼地圖曆」，介紹橫跨世界5大洲共52座島嶼，讓讀者在家也能展開跳島旅行。（島上製造生活設計所提供）中央社記者王寶兒傳真 111年9月4日
台灣設計團隊「島上製造生活設計所」推出2023「世界島嶼地圖曆」，介紹橫跨世界5大洲共52座島嶼，讓讀者在家也能展開跳島旅行。（島上製造生活設計所提供）中央社記者王寶兒傳真 111年9月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北4日電）COVID-19疫情讓人們難以出國旅行，設計團隊「島上製造生活設計所」去年以「在家也能環遊世界」想法出發，推出2022插畫日曆獲百萬集資，將再以2023「世界島嶼地圖曆」帶領讀者跳島旅行。

「島上製造」團隊創辦人曹曹透過新聞稿分享 ，2023「世界島嶼地圖曆」的創作初衷，全來自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間想出國的盼望，「原訂2020年5月要去韓國旅行，但疫情讓我們連物色機票都還來不及，就被迫終止旅程，雖然至今還沒有成行，卻多了一個帶大家透過設計環遊世界的大膽想法。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

因此，團隊於去年先推出 2022「每好日子」插畫日曆，透過閱讀帶領讀者每天飛往一個嶄新的國家，認識各國特色節日。日曆設計上，設計師將「各國機場代號、機票、出入境戳章」等元素融入作品中，去年集資時獲得百萬成績，並完售近3000件。

今年設計團隊延續去年環遊世界的概念，以「世界的跳島之旅」為題，介紹橫跨世界5大洲共52座島嶼，融入「島嶼地圖、旅遊指南、護照、經緯線」等元素，並從島嶼地理知識出發，同時介紹每座島嶼必去的景點與其特色，讓讀者在家也能展開跳島旅行。（編輯：屈享平）1110904

延伸閱讀
藝術家疫情日記化身NFT 防疫記者會也入畫美的東西會被淘汰但故事不會 李政瀚、于薇的後葛萊美時代央廣徵集全球音像 聲音明信片展體驗環遊世界
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族