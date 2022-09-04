世界52座島嶼融入設計 每天在日曆上跳島旅行

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台灣設計團隊「島上製造生活設計所」推出2023「世界島嶼地圖曆」，介紹橫跨世界5大洲共52座島嶼，讓讀者在家也能展開跳島旅行。（島上製造生活設計所提供）中央社記者王寶兒傳真 111年9月4日

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（中央社記者王寶兒台北4日電）COVID-19疫情讓人們難以出國旅行，設計團隊「島上製造生活設計所」去年以「在家也能環遊世界」想法出發，推出2022插畫日曆獲百萬集資，將再以2023「世界島嶼地圖曆」帶領讀者跳島旅行。

「島上製造」團隊創辦人曹曹透過新聞稿分享 ，2023「世界島嶼地圖曆」的創作初衷，全來自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間想出國的盼望，「原訂2020年5月要去韓國旅行，但疫情讓我們連物色機票都還來不及，就被迫終止旅程，雖然至今還沒有成行，卻多了一個帶大家透過設計環遊世界的大膽想法。」

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因此，團隊於去年先推出 2022「每好日子」插畫日曆，透過閱讀帶領讀者每天飛往一個嶄新的國家，認識各國特色節日。日曆設計上，設計師將「各國機場代號、機票、出入境戳章」等元素融入作品中，去年集資時獲得百萬成績，並完售近3000件。

今年設計團隊延續去年環遊世界的概念，以「世界的跳島之旅」為題，介紹橫跨世界5大洲共52座島嶼，融入「島嶼地圖、旅遊指南、護照、經緯線」等元素，並從島嶼地理知識出發，同時介紹每座島嶼必去的景點與其特色，讓讀者在家也能展開跳島旅行。（編輯：屈享平）1110904