央廣徵集全球音像 聲音明信片展體驗環遊世界

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央廣播電台3日在台北松山文創園區藝巷空間展場舉辦「移動的聲音狂想：跟著聲音明信片一起去旅行」全球徵件作品巡迴展開展記者會，讓參觀民眾藉由世界各地的「聲音明信片」，體驗不同的風俗民情。中央社記者徐肇昌攝 111年8月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北3日電）在疫情蔓延的世界，移動已成過去式，為讓大家有身歷其境般出遊體驗，央廣向全球聽友徵集跟移動相關的「聲音明信片」，從38國、數百件作品挑出精華，讓大家一眼瞬間環遊世界。

中央廣播電台日前舉辦「移動的聲音狂想：跟著聲音明信片一起去旅行」全球徵件，邀聽友分享所在地的樣貌錄音、畫面與背後故事，獲英國、德國、西班牙、墨西哥、突尼西亞、古巴、摩洛哥等38國聽友熱烈參與，最終從上百件作品中，選出40件作品並展開巡迴展，台北松山文創園區就是第一站。

展場主題多元，從誤闖入市集的大象，引來人潮與叫囂聲；德國河畔的塔樓，響著輕快悠揚鐘聲；到越南餐廳的切菜聲，勾起新住民對家鄉的思念等。各種聲音紀錄以各大洲別區分展出，讓民眾不必出國，就能跟著聽友寄來的「聲音明信片」共同旅行。

今天巡迴展舉辦開展記者會，包含駐台北越南經濟文化辦事處副代表陳文陲、日本台灣交流協會台北事務所新聞文化部長村嶋郁代、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處商務組長Francisco Javier Martinez、公視董事長胡元輝、中央通訊社董事長劉克襄、日本作家栖來光等人皆前來共襄盛舉。

因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），央廣董事長賴秀如以視訊方式與會。她表示，央廣是台灣唯一用18種語言，透過中短波廣播向外傳遞訊息的廣播電台，讓世界認識台灣，也累積許多聽友，並成為台灣的朋友，在疫情之際能以「聲音明信片」交流，看見彼此的世界，希望讓大家更珍惜當下。

劉克襄現場也分享一段珍貴的夏天高山蟬鳴，只有在海拔2000公尺高山才能聽見。劉克襄指出，這是日本人在100年前發現的台灣特有種蟬，當時只能用文字記錄，現在透過數位軟硬體，自己可以錄成音檔，意義更不一樣，期待大家能用聲音跟世界做連結。

特別的是，記者會越洋連線遠在墨西哥、日本的聽友進行互動。墨西哥聽友Sergio興奮用中文說「大家好」，並分享當地原住民生活日常與傳統；自稱是「哈台族」的日本聽友遠原秀樹則秀出曾搭機來台聽到的機上廣播錄音，疫情這2年，每當他想念台灣時就會播這段錄音來聽。

「移動的聲音狂想：跟著聲音明信片一起去旅行」即日起於松菸展至21日。（編輯：張雅淨）1110803

中央廣播電台3日在台北松山文創園區舉辦「移動的聲音狂想：跟著聲音明信片一起去旅行」全球徵件作品巡迴展開展記者會，藉由世界各地的「聲音明信片」，讓參觀者享受「類」環遊世界。中央社記者徐肇昌攝 111年8月3日

中央廣播電台3日在台北松山文創園區藝巷空間展場舉辦「移動的聲音狂想：跟著聲音明信片一起去旅行」全球徵件作品巡迴展開展記者會，中央通訊社董事長劉克襄致詞時，分享一段在台灣高山上的蟬叫聲。中央社記者徐肇昌攝 111年8月3日

中央廣播電台3日在松山文創園區藝巷空間展場舉辦「移動的聲音狂想：跟著聲音明信片一起去旅行」全球徵件作品巡迴展開展記者會，央廣副總台長李冠毅（右3）與公視董事長胡元輝（左）、中央通訊社董事長劉克襄（右）等人啟動儀式並合影。中央社記者徐肇昌攝 111年8月3日