樂來越愛你電影交響音樂會 邀樂迷來台中過中秋

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「樂來越愛你」電影交響音樂會今年中秋節10日當天，將在台中圓滿戶外劇場巨型免費公演，除有配樂現場演出外，也將搭配戶外大螢幕同步播映電影，歡迎民眾共襄盛舉。圖為圓滿戶外劇場音樂會演出示意圖。（牛耳藝術提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月7日

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）「樂來越愛你」電影交響音樂會自2017年首演至今，已在超過26國演出，台灣累積15場演出，今年選定9月10日中秋節在圓滿戶外劇場免費舉行，歡迎樂迷齊聚台中度佳節。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，在台中市政府文化局邀約下，「樂來越愛你」電影交響音樂會將由協同指揮吳曜宇、爵士鋼琴家許郁瑛、NSO國家交響樂團與集結中外好手的TPO Jazz Band共同演出，除了配樂現場演出之外，也將搭配戶外大螢幕同步播映電影。

「樂來越愛你」電影交響音樂會2017年在洛杉磯好萊塢露天劇場（Hollywood Bowl）做世界首演，至今熱力不減，電影讓人如此著迷的原因，除了追夢、愛情、現實3項故事主軸感動人心，片中音樂更是重點。

電影以繁華迷幻的洛杉磯好萊塢為背景，爵士音樂為核心，作曲家賈斯汀．赫維茲（Justin Hurwitz）為了創造出心中的完美配樂，花了2年半錄製出多達1900首的Demo，才挑定電影曲目，也奪下奧斯卡最佳原創配樂與最佳原創歌曲2項大獎。

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導演達米恩．查澤雷（Damien Chazelle）也是赫維茲的好友，他認為最令人興奮的是，從電影拍攝轉變成100多名當地音樂家樂團的Live演出和大螢幕的呈現，這也讓赫維茲的作品更加鮮活生動。

牛耳藝術表示，這次為了打造像美國最大的天然戶外露天音樂劇場Hollywood Bowl聆樂感，台中演出地點選定在圓滿戶外劇場，希望讓民眾連假期間走到戶外，感受濃濃中秋節慶感，用音樂過中秋。（編輯：張雅淨）1110907