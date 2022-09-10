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許石音樂劇首部曲 燃起民謠之火11日登場

2022/9/10 12:18（9/10 12:41 更新）
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許石音樂劇首部曲–燃起民謠之火將於11日下午3時在許石音樂圖書館演出，採免費索票入場。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月10日
許石音樂劇首部曲–燃起民謠之火將於11日下午3時在許石音樂圖書館演出，採免費索票入場。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月10日
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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市許石音樂圖書館辦理2022許石音樂節，推出多場復古音樂派對，明天下午將由台南市管樂團以「台南400年音樂名人系列」為主題創作的音樂劇「燃起民謠之火」登場。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，「燃起民謠之火」音樂劇故事腳本參考「百年追想曲—歌謠大王許石與他的時代」（國立台灣歷史博物館助理研究員黃裕元著）一書發想及編劇，以管樂演奏為主並輔以小短劇，演繹許石開始採集台灣民謠過程，及創作台灣流行音樂時遭遇的挫折經歷及心路歷程。

台南市文化局指出，劇中將許石過去創作過的許多熱門歌曲重新編曲為管樂合奏版本，演奏「南都三景」、「南都之夜」、「夜半路燈」、「安平追想曲」等多首耳熟能詳的經典歌曲，全場戲劇將以台語演出。

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台南市文化局指出，許石音樂劇首部曲–燃起民謠之火採免費索票入場，於明天下午3時在許石音樂圖書館演出，2時30分入場，館內座位有限，盼觀眾儘早入座。

台南市文化局指出，許石（1919-1980）為台南出身的重要流行音樂家，2018年市府「許石音樂圖書館」正式成立，以許石家屬捐贈文獻文物為基礎，標示台南作為早期流行音樂重鎮的文化意涵，因此「燃起民謠之火」音樂劇首演特地選在許石音樂圖書館，盼觀眾透過音樂及戲劇深入了解許石生平與音樂魅力。（編輯：張芷瑄）1110910

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