世界戲偶之旅在雲林 探討人類共有文化遺產

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「世界在掌上：美國西北木偶中心典藏展」記者會13日在雲林布袋戲館舉行，雲林縣長張麗善（右4）、美國西北木偶中心館長迪米崔．卡特（Dmitri Carter）（右3）等人出席，為展覽揭開序幕。中央社記者姜宜菁攝 111年9月13日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）台灣布袋戲傳習中心策劃「世界在掌上：美國西北木偶中心典藏展」，今天亮相，展出百餘件來自世界五大洲戲偶，引領民眾體驗世界戲偶之旅，探討人類共同擁有的文化遺產。

台灣布袋戲傳習中心今天在雲林布袋戲館舉行「世界在掌上：美國西北木偶中心典藏展」記者會，由美國西北木偶中心館長迪米崔．卡特（Dmitri Carter）以及雲林在地樂團太日樂集共同演出，為展覽揭開序幕。

雲林縣長張麗善致詞表示，台灣布袋戲傳習中心是台灣首座以布袋戲為主的場館，使台灣的布袋戲文化與國際偶戲藝術接軌，此次邀請迪米崔．卡特及西雅圖美術館策展人法蘭西斯柯．卡特（Francisco Carter）來台策展，帶來一場扣人心弦的文化交流，期待激發台灣布袋戲創作者更多跨文化、跨國界觀摩與學習機會。

迪米崔．卡特說，木偶藝術是世界上最古老表演藝術，各國木偶有異曲同工之妙，此次展出有德國、非洲等國家木偶，木偶深藏各國文化底蘊，期待民眾從中探討人類共同擁有的文化遺產。

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雲林縣政府文化觀光處長陳璧君期許此次跨海策展經驗，如同絲路，除了能增進台灣與美國的友善情誼，更是兩國間獨有文化以及獨具觀光特色的文化交流機會。

台灣布袋戲傳習中心藝術總監許嘉芬提到，此次展覽以「世界偶戲」為主軸，並從演出形式、美學意涵、劇本、文化意義、發展脈絡等層面切入，展現偶戲豐富面向，透過台灣偶戲和世界偶戲的對望，讓展覽成為民眾認識世界布袋戲的櫥窗，進而反思台灣偶戲的發展。（編輯：陳仁華）1110913

「世界在掌上：美國西北木偶中心典藏展」記者會13日在雲林布袋戲館舉行，由美國西北木偶中心館長迪米崔．卡特（Dmitri Carter）（左）來台策展。中央社記者姜宜菁攝 111年9月13日